Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Πίνετε ένα ποτηράκι παραπάνω από τον/τη σύντροφό σας; Η ασυμφωνία στην κατανάλωση αλκοόλ βλάπτει τη σχέση σας, δείχνει νέα μελέτη.
Τα ζευγάρια που πίνουν μαζί, παραμένουν μαζί…; Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η συμβατότητα στις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ ενός ζευγαριού είναι ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για τη σταθερότητα και τη διάρκεια της σχέσης τους στο χρόνο. Με άλλα λόγια, αν εσείς απολαμβάνετε τακτικά ένα ποτήρι κρασί με το δείπνο σας ενώ ο/η σύντροφός σας επιλέγει ανθρακούχο νερό, τότε ίσως αυτό σηματοδοτεί προβλήματα, ειδικά αν η γυναίκα είναι εκείνη που πίνει περισσότερο, προειδοποιούν οι επιστήμονες.
Η ομάδα των ειδικών από το πανεπιστήμιο του Μπάφαλο εξέτασε δεκάδες προηγούμενες μελέτες που επικεντρώνονταν στις συνέπειες του αλκοόλ στις σχέσεις.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα ζευγάρια που είχαν παρόμοια πρότυπα κατανάλωσης αλκοόλ – είτε το απέφευγαν τελείως είτε το αντίθετο – έτειναν να αναφέρουν πιο ευτυχισμένους γάμους. Αυτά τα ζευγάρια ήταν πολύ πιο ικανοποιημένα από τη σχέση τους σε σύγκριση με τα ζευγάρια όπου μόνο ο ένας από τους δύο κατανάλωνε αλκοόλ.
Αντίθετα, οι διαφορές στην κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ των συζύγων οδήγησαν σε μειωμένη ικανοποίηση από τον γάμο με την πάροδο του χρόνου.
Επιπλέον, σε μία μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι σύζυγοι που κατανάλωναν την ίδια ποσότητα αλκοόλ μαζί ήταν πιο ευτυχισμένοι από εκείνους που έπιναν την ίδια ποσότητα, αλλά χώρια.
Η ομάδα των ερευνητών αποκάλυψε ότι η ασυμφωνία στις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διαζυγίου, με τη διαφορά στην κατανάλωση να αποτελεί ισχυρό δείκτη πιθανής διάστασης. Ορισμένες μελέτες που περιλαμβάνονται στην ανασκόπηση έδειξαν ότι τα ζευγάρια στα οποία το ένα άτομο πίνει πολύ και το άλλο λίγο αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο στατιστικά κίνδυνο διαζυγίου.
Η ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Substance Use and Rehabilitation, διαπίστωσε τέλος ότι οι αντιλήψεις για το πόσο πίνει ο/η σύντροφος επηρεάζουν την ικανοποίηση από τον γάμο. Η πεποίθηση δηλαδή και μόνο ότι ο/η σύντροφος πίνει πολύ — ανεξαρτήτως της πραγματικής κατανάλωσης ή των συνεπειών — συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας στη σχέση. Αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο για τους άνδρες που θεωρούσαν πως η σύζυγός τους δεν είχε το μέτρο.
Όταν δύο άτομα έχουν παρόμοιες συνήθειες κατανάλωσης, αυτό μπορεί να αντανακλά τη συμβατότητα των συντρόφων στον τρόπο ζωής, την οικειότητα και την ικανοποίηση από τη σχέση, εξήγησαν οι ερευνητές.
Συμπερασματικά, οι ίδιοι τόνισαν:
«Η κατανάλωση αλκοόλ, όταν μιλάμε για ένα ποτό όταν το ζευγάρι είναι μαζί, μπορεί να έχει θετική επίδραση. Είναι σημαντικό βέβαια να σημειωθεί ότι τα ταυτόσημα μοτίβα βαριάς κατανάλωσης αλκοόλ, δεν είναι υγιή.»
