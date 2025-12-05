Τι συμβαίνει όταν οι γονείς δίνουν υπερβολικά πολλά δώρα στα παιδιά τους – Τρεις βασικές συνέπειες

Η υπερβολική προσφορά δώρων στα παιδιά μπορεί να φαίνεται ακίνδυνη μέχρι να προκύψουν αργότερα ορισμένα προβλήματα.
Οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να είναι χαρούμενα ειδικά κατά την περίοδο των γιορτών. Παρά το γεγονός ότι συχνά γνωρίζουν πως τα κακομαθαίνουν προσφέροντάς τους πολλά δώρα, συνεχίζουν να το κάνουν. Ωστόσο, η υπερβολική προσφορά δώρων μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ καθώς τα παιδιά δυσκολεύονται να εκτιμήσουν και να νιώσουν ικανοποίηση με όσα έχουν.
Φέτος, λοιπόν πριν “γεμίσετε” το παιδί με αμέτρητα δώρα, σκεφτείτε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες. Η επιθυμία να του προσφέρετε τα πάντα, πηγάζει από αγάπη και καλές προθέσεις αλλά κάποιες φορές τα δώρα καταλήγουν να προκαλούν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκατε.
‘Ερευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που δίνουν σημασία στα υλικά αγαθά και τα χρήματα είναι στην πραγματικότητα λιγότερο ευτυχισμένοι. Ωστόσο, τα αντικείμενα ή τα δώρα που πιστεύουμε ότι φέρνουν χαρά μπορούν να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά κατανοούν την προσπάθεια, την ευγνωμοσύνη και το τι χρειάζεται για να νιώσουν πραγματική ικανοποίηση.
Το να αναγνωρίσετε αυτό το μοτίβο είναι το πρώτο βήμα και ποτέ δεν είναι αργά να επανακαθορίσετε τα όρια.
Οι γονείς που αγοράζουν υπερβολικά πολλά δώρα στα παιδιά τους συχνά παρατηρούν αυτά τα 3 προβλήματα:
Αύξηση καταστροφικής συμπεριφοράς
Τα παιδιά που συνηθίζουν να ζητούν πολλά δώρα ή να δείχνουν υπερβολική απληστία κατά τις γιορτές μπορεί να αντιμετωπίσουν αρνητικές κοινωνικές και συναισθηματικές συνέπειες που διαρκούν και μετά την παιδική ηλικία. Σύμφωνα με μελέτη, ως ενήλικες είναι πιο επιρρεπή σε χρέη πιστωτικών καρτών, τζόγο και παρορμητικές αγορές. Το ξετύλιγμα ενός σωρού δώρων δίνει στιγμιαία χαρά αλλά δεν είναι διαρκές. Αντίθετα, συχνά καλλιεργεί μια αχόρταγη επιθυμία για ακόμα περισσότερα.
Χαμηλότερη αυτοεκτίμηση
Η υγιής αυτοεκτίμηση βασίζεται σε μια σταθερή αίσθηση ταυτότητας και όχι στα υλικά αγαθά. Η υπερβολική προσφορά δώρων δεν αυξάνει την αυτοεκτίμηση. Έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ποσότητα των υλικών αγαθών και την ευτυχία ή την αυτοεκτίμηση. Στην πραγματικότητα, παιδιά με λιγότερα υλικά αγαθά αλλά με θετικές σχέσεις με γονείς και συνομηλίκους παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση, λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε δυσκολίες σε σχέση με παιδιά που έχουν μεγαλώσει έχοντας ό,τι ήθελαν.
Μειωμένη ικανοποίηση
Έρευνες, όπως αυτές που δημοσιεύτηκαν στο Journal of Happiness του Χάρβαρντ, δείχνουν ότι οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο τα δώρα που κάνουν για άλλους παρά αυτά που αγοράζουν για τον εαυτό τους. Όσοι δίνουν σε άλλους τείνουν να νιώθουν μεγαλύτερη προσωπική ικανοποίηση. Βοηθώντας το παιδί να γίνει γενναιόδωρο, αποκτά μια υγιή αίσθηση αλληλεξάρτησης και παράλληλα αισθάνεται χαρά. Αντίθετα, τα παιδιά που ενδιαφέρονται μόνο για το τι θα πάρουν, μεγαλώνουν πιο εγωκεντρικά και με λιγότερη ενσυναίσθηση.
Ποια παιδιά είναι πιο πιθανό να πάρουν περισσότερα δώρα; Συνήθως είναι αυτά που πιέζουν τους γονείς ή δείχνουν επιμονή και «μικρές συμπεριφορές τύπου bullies».
Τα παιδιά προσαρμόζονται εύκολα και η σχέση σας μαζί τους έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε δώρο στις γιορτές.
Ο στόχος δεν είναι να σταματήσετε να δίνετε δώρα ή να νιώθετε ενοχές για τα Χριστούγεννα που πέρασαν. Σκεφτείτε πότε η υπερβολή αρχίζει να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκατε και εφαρμόστε απλές πρακτικές που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον υλισμό στα παιδιά.
με πληροφορίες από το yourtango.com
Πηγή: Motherblog