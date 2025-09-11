Διεθνή

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Αλβανία παρουσίασε την Diella, την πρώτη υπουργό που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη.

Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τάνκα

Η Αλβανία έκανε ένα πρωτοποριακό βήμα στην κυβερνητική διακυβέρνηση, παρουσιάζοντας την πρώτη ψηφιακή υπουργό στον κόσμο. Η Diella, ένα ψηφιακό ον με τεχνητή νοημοσύνη, θα αναλάβει τη διαχείριση όλων των δημόσιων συμβάσεων του κράτους, από υπηρεσίες και προϊόντα μέχρι δημόσια έργα.

«H νέα υπουργός, η Diella, το πρώτο μέλος (σ.σ. της κυβέρνησης) που δεν είναι παρόν με φυσική μορφή, αλλά δημιουργήθηκε ψηφιακά, θα έχει δομή προσαρμοσμένη και ειδική εντολή για να σπάσει τους φόβους, τα εμπόδια και την περιοριστικότητα της διοίκησης», δήλωσε ο Ράμα κατά την ομιλία του.

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TV KLAN (@rtvklan)

 H Diella

Ο διορισμός της Diella εντάσσεται σε μια προσπάθεια να εισαχθεί η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη βαθύτερα στη λειτουργία του κράτους, σπάζοντας τα παραδοσιακά όρια της γραφειοκρατίας και αυξάνοντας τη διαφάνεια σε έναν ευαίσθητο τομέα όπως το δημόσιο.

Ο Ράμα δήλωσε ότι οι αποφάσεις για τους διαγωνισμούς θα λαμβάνονται «εκτός των υπουργείων» και θα ανατίθενται στη Diella, η οποία είναι «υπηρέτης των δημόσιων προμηθειών». Πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα είναι «βήμα-βήμα», αλλά η Αλβανία θα γίνει μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί θα είναι 100% αδιάβλητοι και κάθε δημόσιο κεφάλαιο που περνά από τη διαδικασία θα είναι 100% αναγνώσιμο.

«Αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά καθήκον της Diella», είπε.

Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί μια σημαντική «μεταμόρφωση» στον τρόπο που η αλβανική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί την διοικητική εξουσία, εισάγοντας την τεχνολογία όχι μόνο ως εργαλείο, αλλά και ως ενεργό συμμετέχοντα στη διακυβέρνηση.

 

Η Diella έχει ήδη παρουσιαστεί στους Αλβανούς πολίτες καθώς υποστηρίζει την πλατφόρμα e-Albania, που επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σχεδόν σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες ψηφιακά. Έχει μάλιστα και avatar, εμφανιζόμενη ως νεαρή γυναίκα με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία.

Η Diella θα αξιολογεί τους διαγωνισμούς και θα έχει το δικαίωμα να «προσλαμβάνει ταλέντα από όλο τον κόσμο», ενώ θα διασπά «τον φόβο προκατάληψης και τη σκληρότητα της διοίκησης».

Η Αλβανία παλεύει εδώ και καιρό με τη διαφθορά, ιδιαίτερα στη δημόσια διοίκηση και στις δημόσιες προμήθειες, θέμα που έχει επισημανθεί επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ετήσιες εκθέσεις για το κράτος δικαίου.

Ο Ράμα κέρδισε μια ιστορική τέταρτη θητεία τον Μάιο του 2025, με πρόγραμμα την ένταξη της χώρας στην ΕΕ έως το 2030.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI δίνει αμοιβή...

0
Το FBI δίνει αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν...

Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές,...

0
Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ο γαλλικός...

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI δίνει αμοιβή...

0
Το FBI δίνει αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν...

Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές,...

0
Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ο γαλλικός...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI δίνει αμοιβή 100.000 δολάρια για τη σύλληψη του δράστη
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι να κάνετε για κατανοήσετε καλύτερα τις αρνητικές σας...

Η συγκινητική ιστορία του Τάκη Προεστάκη, ιδρυτή του διάσημου καταφυγίου στην Κρήτη έγινε ντοκιμαντέρ

ΠΚ team ΠΚ team -
Κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ για τον Τάκη Προεστάκη, ιδρυτή...

Από την Κρήτη με 35άρια ως τον Βορρά με καταιγίδες: Ο καιρός των επόμενων ημερών

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Κρήτη συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς καλοκαιριού, ενώ...

Συναγερμός από το ECDC για ανθεκτικό μύκητα που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ευρώπης – Κρούσματα και στην Ελλάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι πέντε χώρες με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων C....

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST