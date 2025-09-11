Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI δίνει αμοιβή 100.000 δολάρια για τη σύλληψη του δράστη

Το FBI δίνει αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε σύλληψη του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.
Το FBI ανακοίνωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ότι προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ή/και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών που ευθύνονται για τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.
The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H
— FBI (@FBI) September 11, 2025
Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες «προσώπου ενδιαφέροντος», στην πάγια τακτική του να μην κατονομάζονται ως «ύποπτοι» πρόσωπα πριν υπάρξουν φυσικά ή εγκληματολογικά στοιχεία που να τους καθιστούν υπόπτους ή κατηγορούμενους. Το FBI έχει ήδη δημοσιεύσει τις φωτογραφίες ενώ έχει βρεθεί και το φερόμενο ως «όπλο του δράστη» σε δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο της επίθεσης.