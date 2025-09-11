Διεθνή

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI δίνει αμοιβή 100.000 δολάρια για τη σύλληψη του δράστη

Το FBI δίνει αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε σύλληψη του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Το FBI ανακοίνωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ότι προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ή/και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών που ευθύνονται για τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες «προσώπου ενδιαφέροντος», στην πάγια τακτική του να μην κατονομάζονται ως «ύποπτοι» πρόσωπα πριν υπάρξουν φυσικά ή εγκληματολογικά στοιχεία που να τους καθιστούν υπόπτους ή κατηγορούμενους. Το FBI έχει ήδη δημοσιεύσει τις φωτογραφίες ενώ έχει βρεθεί και το φερόμενο ως «όπλο του δράστη» σε δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Το τυφέκιο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εναντίον του Κερκ βρέθηκε

Με την σειρά της η New York Post δημοσιοποίησε την παρακάτω φωτογραφία, με την αναφορά πως πρόκειται για το τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή που βρέθηκε σε δασώδη περιοχή κοντά στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Αμερικανικές πηγές αναφέρουν πως οι ερευνητές το βρήκαν τυλιγμένο σε πετσέτα.

Ο Τραμπ πρόκειται να μιλήσει σήμερα με την οικογένεια Κερκ, καθώς ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται ήδη στη Γιούτα για να αποτίσει φόρο τιμής. Ο Κερκ ήταν παντρεμένος με την Έρικα Κερκ και είχε δύο μικρά παιδιά. Ζούσε στην Αριζόνα, όπου εδρεύει η ΜΚΟ οργάνωσή του Turning Point USA.

H οργάνωση χωρίζεται σε περισσότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες συγκέντρωναν χρήματα για σκοπούς της Άκρα Δεξιάς όπως εναντίον της άμβλωσης, εναντίον των δικαιωμάτων των μεταναστών, για την διδαχή της Βίβλου στα σχολεία, ομάδες λόμπι κ.α.

Προηγούμενο άρθρο
Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις
Επόμενο άρθρο
Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη
