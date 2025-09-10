Διεθνή

Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις

Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ο γαλλικός λαός έδειξε τις διαθέσεις του στον νέο εκλεκτό του Γάλλου προέδρου στην πρωθυπουργική θέση, Σεμπαστιέν Λεκορνί. Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, υπό τον συντονισμό του κινήματος «μπλοκάρετε τα πάντα».

Το «βάπτισμα πυρός» πήρε ο νέος πρωθυπουργός στη Γαλλία, Σεμπαστιάν Λεκορνί. Την ημέρα της ορκωμοσίας του, στο Ματινιόν, εκτεταμένες κινητοποιήσεις του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα» παρέλυσαν όλη τη χώρα.

Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας και άλλων πόλεων όπως τη Μασσαλία και το Μονπελιέ ανταποκρινόμενοι στη διαδικτυακή εκστρατεία «Bloquons Tout», αντιστεκόμενοι στις πολιτικές λιτότητας. Μαθητές και φοιτητές ένωσαν τις δυνάμεις με τα μπλοκ των διαδηλωτών.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας – Μέγα πλήθος στους δρόμους

Οι αρχές ανέπτυξαν 80.000 άνδρες της αστυνομίας και της χωροφυλακής που συγκρούστηκαν με τους διαδηλωτές οι οποίοι άναψαν φωτιές, έχτισαν οδοφράγματα και προσπάθησαν να αποκλείσουν τον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, τον πιο πολυσύχναστο αστικό αυτοκινητόδρομο της Ευρώπης.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και προσπάθησαν να κλείσουν τις γραμμές του τραμ, προτού η αστυνομία διαλύσει τα εμπόδια και διαλύσει το πλήθος

Στις φλόγες τυλίχθηκε εστιατόριο του Παρισιού, κοντά στο Forum des Halles και το Wafu Bar, στην οδό Saint-Denis. Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, εμποδίζοντας τους κατοίκους της περιοχής, τους περαστικούς και τους δημοσιογράφους να πλησιάσουν.

Οι δυνάμεις καταστολής συγκρούστηκαν με τους διαδηλωτές με τις εικόνες από τα διεθνή πρακτορεία να δείχνουν μάχες σώμα με σώμα και χρήση χημικών και κρότου λάμψης από την αστυνομία. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία προχώρησε σε περίπου 200 συλλήψεις.

Προσωρινή διακοπή των τρένων

Στην περιφέρεια Île-de-France οι δημόσιες συγκοινωνίες αντιμετώπισαν ορισμένα προβλήματα. Η κίνηση στο μετρό της πρωτεύουσας δεν αντιμετώπισε προβλήματα.

Στη διασταύρωση των οδών Cours Victor Hugo και Rue Sainte-Catherine, στο Μπορντό, ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ περίπου εκατό διαδηλωτών και της αστυνομίας. Το πλήθος έστησε οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος.

Στο Στρασβούργο-Σεν Ντενί, έγινε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και οι δυνάμεις καταστολής καταδίωξαν τους διαδηλωτές, σύμφωνα με τη Lefigaro. Το συγκεντρωμένο πλήθος διασκορπίστηκε στους γύρω δρόμους και ορισμένοι κατευθύνθηκαν προς την Place de la République.

Προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε σε ορισμένα σημεία του δικτύου ενώ σύμφωνα με επίσημες πηγές «οι απόπειρες εισβολής σε διάφορους σταθμούς», στο Παρίσι, τη Μασσαλία και το Μονπελιέ, απετράπησαν «από τις δυνάμεις της τάξης» και η κυκλοφορία των τρένων μέσω των σταθμών Cherbourg και Valence-Ville συνεχίστηκε απρόσκοπτα αφού πρώτα διακόπηκε για λίγο, αργά το πρωί λόγω «κατάληψης των γραμμών».

Ο λαός μίλησε

«Σήμερα είμαστε εδώ για να δείξουμε στον Μακρόν αυτά που θέλει ο λαός», δήλωσε στο Euronews η Μαρί. «Η κατάσταση αυτή απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε η Νεσρίν, αναφερόμενη στο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στη χώρα της νότιας Ευρώπης.

Η πλήρης έκταση των δράσεων της Τετάρτης είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω της ελάχιστης εμπλοκής των συνδικάτων, τα περισσότερα από τα οποία σχεδιάζουν τη δική τους ημέρα γενικευμένων απεργιών και διαδηλώσεων στις 18 Σεπτεμβρίου.

Με την Γαλλία να έχει βυθιστεί σε μια πολιτική κρίση μακράς διάρκειας ο Μακρόν διόρισε τον Λεκορνί πρωθυπουργό αργά την Τρίτη, μία ημέρα αφότου ο προκάτοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, έχασε τον ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο.

