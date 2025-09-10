Διεθνή

Σφοδρή επίθεση του Ισραήλ στην Υεμένη, μια μέρα αφού βομβάρδισε το Κατάρ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αφού στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στη Ντόχα την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, επόμενη ήταν η Υεμένη.

Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ έπληξαν την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, σύμφωνα με αναφορά μέσου ενημέρωσης που συνδέεται με τους Χούτι.

«Ισραηλινή επιθετικότητα στην πρωτεύουσα Σαναά», ανέφερε το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah στο Telegram την Τετάρτη.

Ο Ανίς αλ-Ασμπάχι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Υεμένης, και ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούτι, Γιαχιά Σαρί, επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις της Τετάρτης. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ.

Κάτοικοι της Σαναά δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η επίθεση έγινε σε μια κρυψώνα ανάμεσα σε δύο βουνά που χρησιμοποιείται ως αρχηγείο διοίκησης και ελέγχου. Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής.

Εν τω μεταξύ, η Yemen Oil and Gas Corporation ανέφερε ότι ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν ένα ιατρικό σταθμό στην οδό al-Sitteen στη Σαναά.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία, ενώ πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές,...

0
Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ο γαλλικός...

«Πιο κοντά σε μία ανοιχτή σύγκρουση από...

0
Η Πολωνία κατήγγειλε ρωσική επίθεση με drones και επικαλέστηκε...

Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές,...

0
Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ο γαλλικός...

«Πιο κοντά σε μία ανοιχτή σύγκρουση από...

0
Η Πολωνία κατήγγειλε ρωσική επίθεση με drones και επικαλέστηκε...
ΠΚ team
ΠΚ team
