Η Πολωνία κατήγγειλε ρωσική επίθεση με drones και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ – Τι υποστηρίζει το Κρεμλίνο – Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in.
Σκηνικό κλιμάκωσης στήνεται μετά την κατάρριψη «ρωσικών drones» από την Πολωνία. Για πρώτη φορά, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν «ρωσικά drones τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας».
Η Πολωνία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ που προβλέπει τη συνεννόηση όλων των μελών της Συμμαχίας σε περίπτωση που κάποιο από αυτά πιστεύει ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.
Ανακοίνωση εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, δηλώνοντας έτοιμο να επικοινωνήσει για το θέμα με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας.
«Πιο κοντά σε μία ανοιχτή σύγκρουση από πότε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», λέει ο Τουσκ