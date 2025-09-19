ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ανοιχτή Εκδήλωση στο πλαίσιο του Εργου «STOP VIOLENCE PROJECT» «Σπάμε τη Σιωπή – Ενημερωνόμαστε, Δρούμε, Στηρίζουμε»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο του Έργου «STOP VIOLENCE PROJECT», που υλοποιείται με στόχο την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17.00, στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο, παράλληλα με φιλανθρωπικό Παζάρι «Δεύτερο Χέρι-Χέρι Βοήθειας», του Συνδέσμου.

Η ραγδαία αύξηση καταγγελιών κακοποίησης στην Κρήτη και την Αττική (οι δύο περιοχές με τον μεγαλύτερο αριθμό στην Ελλάδα), επιβάλλει την εφαρμογή μέτρων και δράσεων πρόληψης – κινητοποίησης των κοινωνιών, τοπικά, απέναντι στην κακοποίηση.

To «STOP VIOLΕNCE PROJECT» αποτελεί ένα καινοτόμου χαρακτήρα Έργο το οποίο συμβάλει στην πρόληψη του φαινομένου της βίας, κινητοποιώντας τις κοινωνίες επί τόπου, καθιστώντας τις γυναίκες των περιοχών αυτών πρωταγωνίστριες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες με πολλαπλές ευαλωτότητες, (αστεγία, θύματα εμπορίας ανθρώπων). Σκοπός του είναι η διαμόρφωση ενός ισχυρού τοπικού δικτύου κινητοποίησης που θα συμπεριλαμβάνει άνδρες και γυναίκες, και θα επικεντρώνεται στην υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας.

Στο πλαίσιο των Δράσεων του Έργου θα διοργανωθούν συναντήσεις και εργαστήρια σε γειτονιές της πόλης του Ηρακλείου και την ενδοχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τοπικούς Φορείς, Υπηρεσίες και Οργανώσεις για την ενίσχυση των γνώσεων των πολιτών απέναντι στην έμφυλη βία, αλλά κυρίως την κινητοποίησή τους για το φαινόμενο.

Η Κινητή Μονάδα του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Immortaliting, μαζί με τα έμπειρα στελέχη του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» και σε συνέργεια με τοπικές Ομάδες και Συλλόγους, θα περιηγηθούν σε γειτονιές προσεγγίζοντας τον εκεί πληθυσμό, ενώ ανοιχτές εκδηλώσεις θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους Φορείς αυτούς για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού. Από τις δράσεις συνηγορίας θα εξασφαλιστεί η συνεργασία και στήριξη των τοπικών Αρχών, ενώ οι ίδιες οι τοπικές κοινότητες θα αποτελούν πόλους συνηγορίας και ευαισθητοποίησης για περαιτέρω κινητοποίηση.

Υλοποίηση – Χρηματοδότηση: Το Έργο «ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος PREVENT, με Φορέα υλοποίησης τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» (συντονιστής) και τον Οργανισμό Immortaliting (εταίρος). Το PREVENT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, μέσω του Προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,3 εκ.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Τιμητική εκδήλωση στο Γυμνάσιο Καστελλίου...

0
Μια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του...

Μαλεβίζι: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα...

0
Ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Τιμητική εκδήλωση στο Γυμνάσιο Καστελλίου...

0
Μια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του...

Μαλεβίζι: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα...

0
Ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
