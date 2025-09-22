Αντίστροφη Μέτρηση για τον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης την Κυριακή 5 Οκτωβρίου- Σύσκεψη για τις λεπτομέρειες του αγώνα

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης έχει ξεκινήσει, με τη μεγάλη αθλητική γιορτή να αναμένεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Αθλητές από 49 χώρες και κάθε γωνιά της Ελλάδας θα συναντηθούν στο Αρκαλοχώρι για μια διοργάνωση που συνδυάζει τον αθλητισμό με την κρητική φιλοξενία.

Πρόκειται για την 10η διοργάνωση, μια διοργάνωση ορόσημο που την καθιστά τη μεγαλύτερη αθλητική εκδήλωση στην Κρήτη που προσελκύει χιλιάδες συμμετέχοντες και επισκέπτες.

Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες να βρεθούν στους κεντρικούς δρόμους του Αρκαλοχωρίου την Κυριακή, από τις 08:00 έως τις 13:00, για να υποδεχτούν και να ενθαρρύνουν τους αθλητές, αποτελώντας μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής.

Το αγωνιστικό πέρασμα θα καλύψει και τα χωριά της περιοχής, όπως το Χουμέρι (08:30–10:00), ο Γαλατάς (08:30–10:00), η Βόνη (08:30–11:00) και το Θραψανό (09:00–12:00).

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου, παρουσία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας, Βασίλη Κεγκέρογλου, στελεχών του Δήμου και μελών του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας Αρκαλοχωρίου. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν όλες οι λεπτομέρειες του αγώνα για την εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής του.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Νίκου Μπελενιώτη, των Αντιδημάρχων Στέφανου Ψυλλάκη, Γιώργου Μελεμενή και Γιώργου Παπαδόπουλου, του Προέδρου του Δ.Σ του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας Αρκαλοχωρίου Γιώργου Αλεβιζάκη και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ελευθερίας Αντωνιάδου, Γιώργου Χριστάκη, Σάκη Σταυρόπουλου, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργου Μαλεδάκη και του υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Μενέλαου Πάγκαλου.