Άρειος Πάγος: Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για τις τηλεφωνικές υποκλοπές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Επί της ουσίας χωρίς τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κρίθηκε ότι οι πράξεις που είχε να προηγηθεί είχαν διερευνήσει όλα τα ζητήματα
Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών όπως έκρινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου παρά το γεγονός ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας είχε ζητήσει να ξεκινήσει έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας ενώ ζητούσε και τη διενέργεια έρευνας για εννέα νέα πρόσωπα για συνέργεια σε πράξεις των ήδη καταδικασμένων επιχειρηματιών .

Επί της ουσίας χωρίς τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κρίθηκε ότι οι πράξεις που είχε να προηγηθεί σε προηγούμενο στάδιο είχαν διερευνήσει όλα τα ζητήματα και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος για τη διενέργεια νέου κύκλου ερευνών, κλήση μαρτύρων, συγκέντρωση επιπρόσθετων εγγράφων και κλήση σε παροχή εξηγήσεων τυχόν υπόπτων.

Η απόφαση
Συγκεκριμένα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αναφέρεται ότι :

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27-04-2026 Πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Συνεπώς τα συμπεράσματα των πορισμάτων του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται.

Ιταλική εφημερίδα αποθεώνει την Ελλάδα -«Τα δημοσιονομικά...

0
Η εφημερίδα της Ρώμης ολοκληρώνει την αναφορά στη χώρα...

ΟΗΕ: Θερμότερο το φετινό καλοκαίρι παγκοσμίως λόγω...

0
Τι αναφέρει στην ιστοσελίδα του. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO)...
politika-kritis-ad
