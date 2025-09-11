Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

Τι να κάνετε για κατανοήσετε καλύτερα τις αρνητικές σας σκέψεις και να προσπαθήσετε να αποδεσμευτείτε από αυτές, ώστε να μην σας «στοιχειώνουν»;
Υπάρχουν στιγμές, που οι αρνητικές σκέψεις γεμίζουν το μυαλό μας και δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Που καταλαμβάνουν τόσο χώρο εκεί μέσα, που δεν υπάρχει χώρος για τα θετικά. Οι αρνητικές σκέψεις μας περιορίζουν και μας κρατούν «εγκλωβισμένους». Καιρός να τις αντιμετωπίσουμε!
Όταν περνάμε μία δύσκολη φάση, δεν είναι και πολύ απλό να ξεφύγουμε από τον αρνητισμό που την περιβάλλει. Είναι τότε που ο εγκέφαλός μας συντονίζεται σε αυτό το μοτίβο σκέψεων, διώχνοντας κάθε καλή σκέψη και κάθε ελπίδα χάνεται πριν καλά-καλά γεννηθεί. Το μυστικό δεν είναι να εξαλείψουμε κάθε τέτοια σκέψη, αλλά να μάθουμε πώς μπορούμε να τη διαχειριζόμαστε και να την αξιοποιούμε τελικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να κινηθούμε προς μία ουσιαστική και γεμάτη νόημα ζωή.
Αντιμέτωποι με τις αρνητικές σκέψεις
Αρχικά, ας αναρωτηθούμε εάν οι συγκεκριμένες σκέψεις μας ωφελούν σε κάτι. Μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους μας; Είναι πιθανόν να μας κάνουν ευτυχισμένους; Μήπως κερδίζουμε κάτι από αυτές και αν ναι, τι; Το να πιστεύουμε κάτι αρνητικό για τον εαυτό μας ίσως είναι μία δική μας οπτική, που εξαρτάται από τα βιώματα ή τις ανησυχίες μας. Μπορεί αυτή η γνώμη που έχουμε εμείς οι ίδιοι για μας να έχει να κάνει με την ανασφάλειά μας και όχι με την αλήθεια.
Μπορεί να υποτιμάμε τις ικανότητές μας και να κάνουμε τη σκέψη ότι θα αποτύχουμε σε όλα, ότι δεν αξίζουμε να πετύχουμε και να έχουμε ευτυχία στη ζωή μας. Όμως αυτό δεν είναι καθόλου βοηθητικό, το αντίθετο μάλιστα, ρίχνει τη διάθεσή μας και την ενέργειά μας, με αποτέλεσμα να μας συμβαίνει τελικά ακόμη και αυτό που φοβόμαστε.
Μάλλον δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη «βυθίζεται» πού και πού σε αρνητικές σκέψεις. Κάποιοι ίσως τις κάνουν και αμέσως τις ξεχνούν ή ακόμη και τις απωθούν, όμως είναι στη φύση μας να βάζουμε πού και πού το κακό με τον νου μας. Ο εγκέφαλός μας πλάθει σενάρια και σχηματίζει απόψεις, που μπορεί να μη βασίζονται καν στην πραγματικότητα, αλλά στα συναισθήματά μας.
Αν θέλουμε να απαλλαγούμε από την αρνητική σκέψη που συχνά μπορεί ακόμη και να μας καθηλώσει, ίσως θα ήταν μια καλή ιδέα να δοκιμάσουμε κάποιες ασκήσεις που μπορεί να μας βοηθήσουν να σκεφτούμε όχι αρνητικά ή θετικά, αλλά πιο καθαρά. Σκοπός αυτών των ασκήσεων είναι να μας μάθουν πώς να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε αν οι αρνητικές σκέψεις μάς βοηθούν να δράσουμε και να κινηθούμε προς τις αξίες μας στη ζωή ή αν μας απομακρύνουν από αυτές.
Μερικές φορές οι τρομερές σκέψεις απλώς φεύγουν. Αλλά ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, μπορείτε να δοκιμάσετε να τις κατανοήσετε καλύτερα και ίσως έτσι αποδεσμευτείτε κάποια στιγμή από αυτές. Πώς θα γίνει αυτό;
1.Παρατηρήστε τη σκέψη σας
Φέρτε στο μυαλό σας μια πολύ αρνητική κρίση για τον εαυτό σας. Κάτι σαν: «Είμαι αποτυχημένη/ος» ή «Είμαι άχρηστη/ος». Αφήστε αυτή τη σκέψη να σας κατακλύσει για λίγο και σκεφτείτε πώς σας κάνει να αισθάνεστε. Τώρα βάλτε μπροστά τη φράση: «Έχω τη σκέψη ότι…». Δηλαδή: «Έχω τη σκέψη ότι είμαι αποτυχημένη/ος».
Τι παρατηρείτε; Υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα σε εσάς και τη σκέψη; Νιώθετε λιγότερο παγιδευμένοι μέσα της; Και τώρα που έχετε αυτόν τον ελεύθερο χώρο, τι μπορείτε να κάνετε διαφορετικά;
2.Ευχαριστήστε το μυαλό σας
Μερικές φορές αντί να παλεύετε με το μυαλό σας, δοκιμάστε να το ευχαριστήσετε. Δώστε του ακόμη και ένα όνομα! Ναι το εννοούμε! Και απευθυνθείτε του, ευχαριστώντας το για όσα κάνει για εσάς. Αυτό από μόνο του αποδυναμώνει την ισχύ των σκέψεων.
3.Τραγούδια και αστείες φωνές
Πάρτε μια αρνητική σκέψη και τραγουδήστε την! Ή πείτε την με αστεία φωνή κάποιου χαρακτήρα από μία ταινία. Είναι ένας τρόπος να δείτε τις σκέψεις σαν απλές σκέψεις, όχι σαν «θεϊκές» εντολές.
4.«Λεμόνια»
Είναι ψυχολογικά αποδεδειγμένο ότι όταν επαναλαμβάνουμε συνεχώς μια λέξη, χάνει το νόημά της. Δοκιμάστε με τη λέξη «λεμόνια». Πείτε τη 40 φορές. Στο τέλος, δεν θα σημαίνει τίποτα, θα είναι απλώς ήχοι. Τώρα μπορείτε να κάνετε το ίδιο με λέξεις που χρησιμοποιεί ο εσωτερικός σας κριτής. Η επανάληψη αφαιρεί την συναισθηματική τους δύναμη.
5.Κουβαλήστε τις σκέψεις μαζί σας
Γράψτε μια δύσκολη σκέψη σε ένα χαρτάκι και βάλτε το στο πορτοφόλι σας. Δεν έχει σημασία αν είναι αληθινή ή όχι. Με τον τρόπο αυτό, καταλαβαίνουμε πως είναι απλώς μια σκέψη, όχι μία διαταγή. Πως παρότι μπορεί να σκεφτόμαστε κάτι αρνητικό, να το κουβαλάμε δηλαδή μαζί μας, αυτό δεν είναι ικανό να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε και έτσι συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά.
Το μήνυμα αυτής της άσκησης είναι πως οι σκέψεις είναι απλώς λέξεις. Δεν καθορίζουν τι μπορούμε ή τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
ΠΗΓΗ: VITA