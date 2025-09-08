Σχολεία: Θωρακίστε το ανοσοποιητικό των παιδιών σας

Το καλοκαίρι πέρασε και ήρθε ο Σεπτέμβριος, ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία αλλά και ο μήνας των… ιώσεων – Δείτε πώς μπορείτε να τις προλάβετε.
Σε μερικές μέρες ανοίγουν τα σχολεία και η επιστροφή των μαθητών στα θρανία συνεπάγεται και την εμφάνιση ιώσεων και λοιμώξεων που ταλαιπωρούν τους ίδιους, αλλά και τους γονείς τους.
Οι γονείς είναι σημαντικό όσο μπορούν να προλαμβάνουν τις ιώσεις. Ο σωστός τρόπος ζωής των παιδιών, που περιλαμβάνει υγιεινή διατροφή, επαρκή ύπνο και τακτική άσκηση, είναι βασικός σύμμαχος σε αυτό.
Βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά
Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι απαραίτητη η πρόσληψη συγκεκριμένων βιταμινών και θρεπτικών συστατικών. Ας δούμε ποιες είναι οι πιο σημαντικές:
Βιταμίνη Α: Παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού και έχει αντιμικροβιακή δράση. Τη βρίσκουμε στον κρόκο αυγού, στα λιπαρά ψάρια, στα καρότα, στο σπανάκι και στις γλυκοπατάτες. Επειδή είναι λιποδιαλυτή, απορροφάται καλύτερα όταν συνδυάζεται με μια μικρή ποσότητα λίπους.
Βιταμίνη C: Γνωστός σύμμαχος του ανοσοποιητικού, ενισχύει τα ανοσοκύτταρα. Είναι υδατοδιαλυτή και τα επίπεδά της μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, γι’ αυτό είναι σημαντικό να καταναλώνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά όσο πιο φρέσκα γίνεται. Πλούσιες πηγές είναι τα πορτοκάλια, τα ακτινίδια, οι φράουλες, οι πιπεριές και το μπρόκολο.
Βιταμίνη D: Ενισχύει την κυτταρική ανοσία και έχει αντιιική δράση. Ο ήλιος είναι η κύρια πηγή, ενώ τη βρίσκουμε επίσης σε λιπαρά ψάρια και γαλακτοκομικά.
Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: Παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της φλεγμονής και των ανοσοκυττάρων. Τα βρίσκουμε στο ελαιόλαδο, στους ξηρούς καρπούς (όπως τα καρύδια), στους σπόρους chia, στον λιναρόσπορο, καθώς και σε λιπαρά ψάρια.
Ψευδάργυρος: Απαραίτητος για τη λειτουργία των ανοσοκυττάρων. Καλές πηγές είναι το κόκκινο κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα όσπρια, τα αυγά και οι ξηροί καρποί.
Σίδηρος: Βασικό συστατικό για την παραγωγή και τον πολλαπλασιασμό των ανοσοκυττάρων. Βρίσκεται στο κόκκινο κρέας, στο συκώτι, στο σπανάκι, στα όσπρια και στα αποξηραμένα φρούτα.
Η υγεία του εντέρου
Εκτός από τα παραπάνω, η υγεία του εντέρου είναι εξαιρετικά σημαντική. Το έντερο, γνωστό και ως «δεύτερος εγκέφαλος», φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοσοκυττάρων του σώματος. Ένα υγιές έντερο λειτουργεί ως φίλτρο ενάντια στους παθογόνους μικροοργανισμούς. Ενισχύστε το με ποικιλία τροφών, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης.
Ενίσχυση του ανοσοποιητικού:
Ύπνος: Η επαρκής ξεκούραση βοηθά στην παραγωγή μελατονίνης, η οποία ενισχύει την άμυνα του οργανισμού.
Αποφυγή της ζάχαρης: Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Ελέγχετε πάντα τις ετικέτες των επεξεργασμένων τροφίμων.
Συνδυάζοντας τη σωστή διατροφή, τον επαρκή ύπνο και την τακτική άσκηση, θα δώσετε στα παιδιά σας την καλύτερη δυνατή ασπίδα ενάντια στις εποχικές ιώσεις.
