Η σχέση του φαγητού με τα συναισθήματα μας

Νέα αποκαλυπτική έρευνα συνδέει το φαγητό που τρώμε με τα συναισθήματα που νιώθουμε.
Τι σχέση μπορεί να έχει το αν αυτό που φάγαμε μας έκατσε βαρύ με την ψυχική μας υγεία και τη γενικότερη ευεξία μας; Η απάντηση είναι απλή. Δεν περνάει μόνο ο έρωτας από το στομάχι… αλλά όλα όσα νιώθουμε! Νέα έρευνα δείχνει πως οι εσωτερικές φυσιολογικές καταστάσεις του ανθρώπινου οργανισμού, όπως είναι η πέψη, η αναπνοή και οι καρδιακοί παλμοί, έχουν συνδεθεί σταθερά με ψυχικές, ψυχολογικές και συναισθηματικές εμπειρίες.
Αυτή η σύνδεση σώματος-νου είναι γνωστό ότι υποστηρίζεται από την έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τις εσωτερικές του φυσιολογικές καταστάσεις και αισθήσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, η πείνα, η δίψα, ο πόνος και άλλες σωματικές ανάγκες.
Ένα από τα σήματα που βοηθούν τον οργανισμό μας να καταλαβαίνει τις λειτουργίες και τις ανάγκες του είναι ο λεγόμενος γαστρικός ρυθμός, η ηλεκτρική δηλαδή ταλάντωση που παράγεται τακτικά από το στομάχι για να διευκολύνει την πέψη.
Αυτός ο ρυθμός έχει συνδεθεί με τη δραστηριότητα στην περιοχή αυτή του εγκεφάλου, που συμβάλλει στη ρύθμιση των συναισθημάτων και των διαδικασιών που σχετίζονται με την προσοχή μας.
Προηγούμενες μελέτες υποδεικνύουν ότι η επικοινωνία μεταξύ του γαστρικού ρυθμού και του εγκεφάλου μας μπορεί να παίζει ρόλο σε ορισμένες ψυχικές διαταραχές, όπως το άγχος, η κατάθλιψη και γενικότερα οι καταστάσεις που σχετίζονται με το στρες. Ωστόσο, πολλά σχετικά με την εν λόγω σύνδεση παρέμεναν ασαφή.
Τι έδειξε η νέα έρευνα
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Aarhus και το Γερμανικό Ινστιτούτο Ανθρώπινης Διατροφής πραγματοποίησαν μια νέα έρευνα, με στόχο να διερευνήσουν περαιτέρω αυτή τη σχέση, εξετάζοντας τόσο τα ψυχικά συμπτώματα ενός δείγματος ανθρώπων όσο και τη δραστηριότητα των στομαχιών τους. Η συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Mental Health και διαπιστώνει ότι η ισχυρότερη συγχρονισμένη επικοινωνία στομαχιού-εγκεφάλου συνδέεται συχνά με χειρότερη ψυχική υγεία.
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές της μελέτης αξιολόγησαν την ψυχική υγεία 243 συμμετεχόντων κάνοντάς τους ένα τεστ που ζητούσε να περιγράψουν τις συναισθηματικές, ψυχικές, κοινωνικές και σωματικές εμπειρίες τους. Παράλληλα, κατέγραψαν τα ηλεκτρικά σήματα του στομαχιού τους.
Τι βρήκαν; Ότι η αυξημένη σύζευξη των σπλάχνων ενός ανθρώπου με τον εγκέφαλό του συνδέεται με χειρότερη ψυχική υγεία, η οποία μπορεί να αφορά στο άγχος, την κατάθλιψη, το στρες και κατ’ επέκταση τη μειωμένη ευεξία.
Στο μέλλον, τέτοιες μελέτες θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών που θα έχουν στόχο να ανακουφίζουν τα συμπτώματα των ψυχολογικών διαταραχών, οι οποίες σχετίζονται με το στρες, εξετάζοντας και επαναρρυθμίζοντας τις ανωμαλίες στις επικοινωνιακές διεργασίες μεταξύ στομαχιού και εγκεφάλου.
Πηγή: vita.gr