Πώς να δώσεις στον εαυτό σου προτεραιότητα

Είναι σημαντικό να μπορούμε στις σχέσεις μας να μην αναλωνόμαστε με ανθρώπους που δεν το αξίζουν και να βάζουμε τον εαυτό μας σε προτεραιότητα και υπάρχουν τρόποι για να το καταφέρετε.
Συχνά στην καθημερινότητά μας και στις υποχρεώσεις που έχουμε είναι πολύ πιθανόν να «ξεχάσουμε» εμάς και να δίνουμε άλλες προτεραιότητες. Ωστόσο, ξεχνάμε ότι για να μας αγαπήσουν οι άλλοι, πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, βάζοντάς τον σε προτεραιότητα.
Δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες μας, είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ζωής και έχουμε περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης ώστε να προσφέρουμε την καλύτερή μας πτυχή στους άλλους. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να το κάνουν πράξη και συχνά δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των άλλων πριν από τις δικές τους.
Η αγάπη για τον εαυτό σας – το να τον αποδέχεστε και να τον εκτιμάτε, με τα ελαττώματα και τα προτερήματά σας, και να συμπεριφέρεστε στον εαυτό σας με ευγένεια, σεβασμό και συμπόνια – είναι ουσιαστικά απαραίτητη για την ευημερία σας.
Ακολουθώντας μερικά απλά βήματα, μπορείτε να αρχίσετε να δίνετε προτεραιότητα στον εαυτό σας για να ζήσετε μια πιο ευτυχισμένη και υγιή ζωή:
Αναγνωρίστε τις ανάγκες σας
Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσετε τις ανάγκες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τι σας κάνει ευτυχισμένους, τι σας δίνει ενέργεια και τι σας εξαντλεί. Ποιες δραστηριότητες σας αρέσει να κάνετε; Τι σας κάνει να νιώθετε ικανοποιημένοι; Μόλις κατανοήσετε σαφώς τις ανάγκες σας, θα είναι πιο εύκολο να τις ιεραρχήσετε. Και φροντίστε να μιλάτε στον εαυτό σας με θετικό και ενθαρρυντικό τρόπο.
Αποφύγετε τις αρνητικές σκέψεις που εστιάζουν στα μειονεκτήματά σας ή στα λάθη σας. Αντ’ αυτού, εστιάστε στα δυνατά σας σημεία και στις θετικές σας ιδιότητες.
Πείτε «όχι»
Είναι σημαντικό να μάθετε να λέτε «όχι» όταν χρειάζεται, χωρίς να αισθάνεστε ενοχή. Αυτό σημαίνει να θέτετε όρια στον χρόνο, την ενέργεια και τους πόρους σας και να είστε σαφείς σχετικά με το τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν είναι πάντα εύκολο να αρνηθείτε, αλλά είναι ένα κρίσιμο μέρος του να βάζετε τον εαυτό σας πρώτο. Το να λέτε «ναι» σε όλα μπορεί γρήγορα να οδηγήσει σε εξάντληση και υπερβολική πίεση.
Φρόντισε τον εαυτό σας
Μπορεί να είναι αυτονόητο, αλλά η φροντίδα του εαυτού σας είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό σημαίνει να φροντίζετε τη σωματική, συναισθηματική και ψυχική σας ευεξία. Μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όσο ένα χαλαρωτικό μπάνιο ή μια βόλτα στη φύση. Ή μπορεί να είναι μια πρακτική ενσυνειδητότητας, ο επαρκής ύπνος ή η υγιεινή διατροφή.
Αυτό θα σας οδηγήσει φυσικά στο να αφιερώνετε χρόνο στον εαυτό σας, κάτι που σας δίνει μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνετε τα πράγματα που σας κάνουν ευτυχισμένους, να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας και να αναλογιστείτε τους στόχους και τις αξίες σας.
Ποιοι είναι οι στόχοι σας
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να προσδιορίσετε τους μακροπρόθεσμους στόχους σας και χωρίστε τους σε μικρότερα, εφικτά βήματα. Στη συνέχεια, ορίστε ένα πλάνο δράσης για να εργαστείτε προς την επίτευξη αυτών των στόχων και δώστε τους την δέουσα σημασία στην καθημερινότητά σας. Ωστόσο, προσέξτε να μην είστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό σας αν δεν επιτύχετε αυτούς τους στόχους εντός του χρονικού πλαισίου που έχετε θέσει. Δώστε στον εαυτό σας μια ευκαιρία.
Ακριβώς όπως θα συγχωρούσατε έναν φίλο, συγχωρήστε τον εαυτό σας όταν κάνετε λάθη – ακόμα και αν αυτό σημαίνει απλώς ότι δεν πετύχατε τον στόχο σας. Μάθετε από τα λάθη σας, αλλά μην τα αναλύετε υπερβολικά.
Επιλέξτε θετικούς ανθρώπους
Αναζητήστε φίλους και συγγενείς που υποστηρίζουν τους στόχους και τις αξίες σας και που σας ενθαρρύνουν και σας εμπνέουν. Το να περιβάλλεστε από θετικούς ανθρώπους μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι στους στόχους σας αλλά και να έχετε περισσότερα κίνητρα.
