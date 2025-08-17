ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μπορεί το κολύμπι σε κρύο νερό να αντιμετωπίσει το άγχος και την κατάθλιψη;

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τι έδειξε μια νέα έρευνα.

Τα οφέλη της άσκησης στην ψυχική υγεία είναι λίγο ώς πολύ γνωστά, τι γίνεται όμως όταν προσθέτουμε στην εξίσωση και την επαφή με το κρύο νερό; Αυτό το ερώτημα έθεσαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, οι οποίοι ξεκίνησαν μια μελέτη σε 480 κολυμβητές που απολαμβάνουν τα κρύα νερά των βρετανικών θαλασσών.

Η λέκτορας Dr Heather Massey, ειδικός σε θέματα Αθλητισμού και Υγείας, και οι συνεργάτες της ελπίζουν με τα ευρήματά τους να συμβάλουν σε μελλοντικές θεραπείες του άγχους και της κατάθλιψης.

Στο πλαίσιο της μελέτης, μία ομάδα εθελοντών κλήθηκε να πάρει μέρος σε μια προπόνηση κολύμβησης οκτώ εβδομάδων, χωρίς να αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή της. Μια δεύτερη, ομάδα ελέγχου επίσης συνέχισε να παίρνει τα φάρμακά της αλλά δεν ακολούθησε από την αρχή την προπόνηση κολύμβησης.

Ανάμεσα στα πρώτα στοιχεία είναι μαρτυρίες όπως αυτή της -επιφυλακτικής, αρχικά- εθελόντριας Lynne MacFarlane, η οποία διαπίστωσε ότι, πράγματι, «το κρύο νερό βοήθησε στα συμπτώματα της κατάθλιψής μου». Μια άλλη γυναίκα, η Nina Yates, επιβεβαίωσε τα προσωπικά «οφέλη» από το κολύμπι της στην ανοιχτή θάλασσα. Φυσικά, η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη αλλά τα έως τώρα δεδομένα φαίνονται ενθαρρυντικά.

Αν τα καταληκτικά συμπεράσματα της μελέτης είναι θετικά, οι ερευνητές πιστεύουν ότι το κρύο νερό μπορεί να βρει τη θέση του στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους, ακόμα και να συνταγογραφείται από τους γιατρούς. Αν και οι χειμερινοί κολυμβητές, που βουτούν στη θάλασσα ακόμα και καταμεσής του Ιανουαρίου, φαίνεται να γνωρίζουν ήδη την απάντηση.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πώς σας επηρεάζουν τα χρώματα

0
Ο κόσμος μας είναι γεμάτος χρώματα, τα οποία μπορεί...

Φαγητό: Γιατί όταν δεν νιώθουμε καλά τρώμε...

0
Κάποιες φορές το να τρώμε υπερβολικά πολύ μεγάλες ποσότητες...

Πώς σας επηρεάζουν τα χρώματα

0
Ο κόσμος μας είναι γεμάτος χρώματα, τα οποία μπορεί...

Φαγητό: Γιατί όταν δεν νιώθουμε καλά τρώμε...

0
Κάποιες φορές το να τρώμε υπερβολικά πολύ μεγάλες ποσότητες...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πώς σας επηρεάζουν τα χρώματα
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τα εγκαίνια της κλινικής επιληψίας στο ΠαΓΝΗ – Τι αναφέρει η Παγκρητική Ένωση Αμερικής

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής εγκαινίασε την πρώτη Κλινική Επιληψίας...

Ο καπνός από τη φωτιά στα Δαρδανέλια «πνίγει» το Αιγαίο – Συστάσεις από την Περιφέρεια Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει για επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από...

Ουκρανία: Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ

ΠΚ team ΠΚ team -
Η λύση παραμένει ανύπαρκτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα...

Τι πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι για τις καταθέσεις μετρητών στην τράπεζα

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST