Μπορεί το κολύμπι σε κρύο νερό να αντιμετωπίσει το άγχος και την κατάθλιψη;

Τα οφέλη της άσκησης στην ψυχική υγεία είναι λίγο ώς πολύ γνωστά, τι γίνεται όμως όταν προσθέτουμε στην εξίσωση και την επαφή με το κρύο νερό; Αυτό το ερώτημα έθεσαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, οι οποίοι ξεκίνησαν μια μελέτη σε 480 κολυμβητές που απολαμβάνουν τα κρύα νερά των βρετανικών θαλασσών.
Η λέκτορας Dr Heather Massey, ειδικός σε θέματα Αθλητισμού και Υγείας, και οι συνεργάτες της ελπίζουν με τα ευρήματά τους να συμβάλουν σε μελλοντικές θεραπείες του άγχους και της κατάθλιψης.
Στο πλαίσιο της μελέτης, μία ομάδα εθελοντών κλήθηκε να πάρει μέρος σε μια προπόνηση κολύμβησης οκτώ εβδομάδων, χωρίς να αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή της. Μια δεύτερη, ομάδα ελέγχου επίσης συνέχισε να παίρνει τα φάρμακά της αλλά δεν ακολούθησε από την αρχή την προπόνηση κολύμβησης.
Ανάμεσα στα πρώτα στοιχεία είναι μαρτυρίες όπως αυτή της -επιφυλακτικής, αρχικά- εθελόντριας Lynne MacFarlane, η οποία διαπίστωσε ότι, πράγματι, «το κρύο νερό βοήθησε στα συμπτώματα της κατάθλιψής μου». Μια άλλη γυναίκα, η Nina Yates, επιβεβαίωσε τα προσωπικά «οφέλη» από το κολύμπι της στην ανοιχτή θάλασσα. Φυσικά, η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη αλλά τα έως τώρα δεδομένα φαίνονται ενθαρρυντικά.
Αν τα καταληκτικά συμπεράσματα της μελέτης είναι θετικά, οι ερευνητές πιστεύουν ότι το κρύο νερό μπορεί να βρει τη θέση του στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους, ακόμα και να συνταγογραφείται από τους γιατρούς. Αν και οι χειμερινοί κολυμβητές, που βουτούν στη θάλασσα ακόμα και καταμεσής του Ιανουαρίου, φαίνεται να γνωρίζουν ήδη την απάντηση.
