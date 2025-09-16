ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Γίνε πιο ευτυχισμένος με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νέες έρευνες δείχνουν ότι η πραγματική ικανοποίηση και ευτυχία πηγάζει από τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε καθημερινά.

Αλλάζοντας μικρές συνήθειες στην καθημερινότητά μας μπορούμε να νιώσουμε και να είμαστε πιο ευτυχισμένοι.

Αρκετοί από εμάς πιστεύουμε ότι η ευτυχία μας εξαρτάται από παράγοντες όπως καλύτερη δουλειά, περισσότερα χρήματα, σωστές αποφάσεις, αναγνώριση από τους άλλους, αλλά αυτό δεν είναι πάντα σωστό. Η πραγματική ευτυχία πηγάζει από τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε την κάθε μέρα μας, σύμφωνα με έρευνες.

Μελέτη του Northern Illinois University σε 422 γυναίκες ηλικίας 31 έως 77 ετών αποκάλυψε δύο καθοριστικούς παράγοντες μακροχρόνιας ευτυχίας: η στάση μας απέναντι στη γήρανση και ο ρόλος μας στις φιλίες μας.

Τα πράγματα που μπορούν να σε κάνουν πιο ευτυχισμένο άτομο:

Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός

Σταμάτα να περιορίζεσαι από το τι «πρέπει» να κάνει κάποιος στην ηλικία σου. Αν είσαι 50 αλλά νιώθεις 35, ακολούθησε αυτή την ενέργεια. Πάρε μέρος σε εκείνο το μάθημα χορού, κλείσε το ταξίδι που ονειρεύεσαι, άλλαξε καριέρα. Η «εσωτερική» σου ηλικία έχει μεγαλύτερη σημασία για την ευεξία σου από τον αριθμό στην ταυτότητά σου.

Φιλία και κοινωνικότητα

Η έρευνα έδειξε ότι η ευτυχία δεν σχετίζεται τόσο με το αν έχεις έναν καλύτερο φίλο, αλλά με το αν είσαι εσύ ο καλύτερος φίλος κάποιου.

«Ποιος με θεωρεί το πρώτο του τηλεφώνημα όταν χρειάζεται κάτι;». Αν η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη, είναι ώρα να δείξεις περισσότερη στήριξη στους ανθρώπους που εκτιμάς.

Περισσότερες κοινωνικές επαφές

Οι συχνές επαφές με φίλους σχετίζονται με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή και αίσθηση νεότητας. Δεν χρειάζεται να γνωρίσεις περισσότερους ανθρώπους, αλλά να επενδύσεις σε αυτούς που ήδη έχεις. Καθιέρωσε εβδομαδιαία τηλεφωνήματα, μηνιαίους καφέδες ή εποχιακές συναντήσεις.

Δεν είναι κακό να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα

Όταν μαθαίνεις κάτι νέο –μια ξένη γλώσσα, ένα μουσικό όργανο, ένα άθλημα– ο εγκέφαλος «ξυπνά» όπως όταν ήσουν παιδί. Η περιέργεια, τα λάθη και το γέλιο είναι πηγή αναζωογόνησης. Κάθε φορά που λες «Δεν ξέρω τι κάνω, αλλά θα το δοκιμάσω», καλλιεργείς μια νεανική νοοτροπία.

Φτιάχε τις δικές σου παραδόσεις

Οι παραδόσεις δεν είναι μόνο εκδηλώσεις, είναι σημεία αναφοράς.

Μπορεί να είναι μια βόλτα για καφέ κάθε Κυριακή ή μια ετήσια συνάντηση με φίλους. Αυτές οι μικρές ιεροτελεστίες ενισχύουν το αίσθημα του ανήκειν και δίνουν νόημα στις σχέσεις σου.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε»...

0
Τι να κάνετε για κατανοήσετε καλύτερα τις αρνητικές σας...

Η σχέση του φαγητού με τα συναισθήματα...

0
Νέα αποκαλυπτική έρευνα συνδέει το φαγητό που τρώμε με...
Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!
