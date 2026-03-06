Αναζήτηση
Αυτή την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026, τιμητικά και για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα προβληθεί η ταινία του Λεωνίδα Βαρδαρού “ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΧΗΤΡΙΕΣ (Γ΄μέρος 1960-1974)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΧΗΤΡΙΕΣ
(Γ´ Μέρος 1960-1974)

Με την ολοκλήρωση του Γ ´ μέρους της τριλογίας μας, “ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΧΗΤΡΙΕΣ (Γ´μέρος 1960-1974)”, ολοκληρώνεται και μια οφειλή. Οφειλή προς τις ανώνυμες γυναίκες που ύψωσαν το ανάστημά τους σε μαύρους καιρούς.

Καθώς εισπράττουμε στιγμιότυπα από τη δράση τους, μια δράση που δεν λογάριασε ποτέ το ατομικό κόστος, κατανοούμε πιο ολοκληρωμένα την ιστορική εποχή μέσα στην οποία αγωνίστηκαν.

Το βλέμμα τους συνδέει εκείνο το παρελθόν με το παρόν. Αφηγήσεις αφοπλιστικής ειλικρίνειας καθώς εξομολογούνται τους μικρούς και μεγάλους αγώνες και τα μαρτύρια που με καρτερία αντιμετώπισαν.

Από το 1-1-4, τους “Λαμπράκηδες” και τον Σωτήρη Πέτρουλα, μέχρι τη χούντα και το Πολυτεχνείο.

Και από το ΕΑΤ-ΕΣΑ μέχρι το κολαστήριο της Γενικής Ασφάλειας.

Μια μάχη που δεν σίγησε ποτέ, που αθόρυβα κουβαλάνε στη ράχη τους και προσφέρει πληρότητα στη ιστορική μας μνήμη.

Πορτρέτα γυναικών της διπλανής πόρτας που σε χαλεπούς καιρούς βίωσαν στο πετσί τους την αξία του αγώνα. Ενός αγώνα που έχει συνέχεια.

Συντελεστές
Σκηνοθέτης: Λεωνίδας Βαρδαρός
Μοντάζ: Σπύρος Καββαδίας
Κάμερα: Ξενοφών Βαρδαρός, Προκόπης Δάφνος
Ήχος: Ανδρέας Γκούβας
Μουσική: Μιχάλης Γούτης
Color correction: Αντώνης Μπυριτζάς

Στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα προβληθεί στις 8 Μαρτίου στις 17:15 στο Λιμάνι στην αίθουσα Φρίντα Λιάπα.

