Αυτοί είναι οι νέοι Μητροπολίτες σε Χανιά και Σπήλι Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες

Τέλος σε μια πολύμηνη περιπέτεια για την Εκκλησία της Κρήτης, βάζει η εκλογή των δύο νέων νέων Μητροπολιτών για τις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου (Χανιά) και Λάμπης και Σφακίων (Σπήλι).

Όπως ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ψηφοφορίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, στο Ηράκλειο, στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, εξελέγη ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, ενώ στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός.

Υπενθυμίζεται ότι στην διαδικασία, εκτός από τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησία της Κρήτης, συμμετείχε και η Πατριαρχική Εξαρχία, αποτελούμενη από τον Εμμανουήλ, Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος, και τον Αρσένιο, Μητροπολίτη Αυστρίας, τους δύο ιεράρχες που απέστειλε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κρήτη.