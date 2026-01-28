Στη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για το Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης και τις οδικές συνδέσεις του νέου Αεροδρομίου Καστελλίου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου

Σύσκεψη για τη σύνδεση του νέου Α/Δ με το νότο της Κρήτης και την πορεία μελετών του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ), συγκάλεσε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2026, στην Περιφέρεια Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, μετά από σχετικό αίτημα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, προκειμένου να εξεταστούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο την υλοποίηση του έργου όσο και τη σύνδεση του, με το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, καθώς ο ΝΟΑΚ αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για τη νότια Κρήτη και συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, αποφασίστηκε η δημιουργία κοινού μετώπου ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι μελέτες που είναι ώριμες, ενώ για τα τμήματα όπου δεν υφίστανται μελέτες, να δρομολογηθούν χωρίς καθυστέρηση. Παράλληλα, συμφωνήθηκε ότι το τμήμα της σύνδεσης του ΝΟΑΚ με το νέο αεροδρόμιο Καστελλίου θα προχωρήσει μέσω σύμβασης παραχώρησης.

Το πρώτο θέμα που ξεκαθαρίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι ο ΝΟΑΚ ανήκει στο διευρωπαϊκό δίκτυο με το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου να αναφέρει στην τοποθέτηση του: « Ο ΝΟΑΚ, κατά το μεγαλύτερο τμήμα του, ανήκει στο διευρωπαϊκό δίκτυο και αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών.

Το ίδιο ισχύει και για τη σύνδεση του Νότιου Οδικού Άξονα με το αεροδρόμιο, σε οποιοδήποτε σημείο αυτή υλοποιηθεί, καθώς εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της παραχώρησης, κατασκευής του αεροδρομίου και των οδικών συνδέσεων αυτού και ως εκ τούτου: «Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για περιφερειακό έργο. Άρα, ο Υφυπουργός Υποδομών ή δεν γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο ή σκοπίμως αναφέρεται σε περιφερειακό έργο. Εκτός αν θέλει να απεμπολήσει τις αρμοδιότητες και να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες στην Περιφέρεια Κρήτης και τότε μαζί με τις χρηματοδοτήσεις θα δούμε ότι θα προχωρήσει το έργο τάχιστα».

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, αναφέρθηκε επίσης στα ανοιχτά ζητήματα που εξακολουθούν να υφίστανται σε σχέση με τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλλι, επισημαίνοντας ότι οι οδικές συνδέσεις με τη Νότια Κρήτη παραμένουν χωρίς σαφή σχεδιασμό:

« Ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών βρισκόμαστε πλέον σχετικά κοντά στην έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου, η οποία εμείς εκτιμούμε ότι θα μετατεθεί πέραν του 2027, το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ούτε τις τελικές χαράξεις ούτε τη χρηματοδότηση κρίσιμων οδικών αξόνων. Η οδική σύνδεση του αεροδρομίου με τη νότια Κρήτη περνά αναγκαστικά μέσα από τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπως και η σύνδεση με την Ιεράπετρα και γενικότερα με την ανατολική Κρήτη».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι Δήμαρχοι Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης, Αρχανών- Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, Ιεράπετρας Μανόλης Φραγκούλης ο αντιδήμαρχος Φαιστού Γιώργος Ντισπυράκης εκ μέρους του Δημάρχου Γρηγόρη Νικολιδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης καθώς και οι βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και Φραγκίσκος Παρασύρης, όπως και ο Γενικός Διευθυντής Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αγαπάκης, ο οποίος προχώρησε στην παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης και των επιλογών που υπάρχουν.