Δεν αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027 – Το βασικό σενάριο

Του Κώστα Κατίκου
Η σύνδεση του προσδόκιμου ζωής με τις ηλικίες συνταξιοδότησης, δεν θα οδηγήσει σε αύξηση των ορίων ηλικίας το 2027, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών, το οποίο μειώθηκε λόγω της πανδημίας αλλά ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς.
Το βασικό σενάριο που δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι ότι η σύνδεση του προσδόκιμου ζωής με τις ηλικίες συνταξιοδότησης δεν θα επιφέρει τουλάχιστον για το 2027 καμία αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Οι αλλαγές που ήταν πιθανό να γίνουν, θα μείνουν στο συρτάρι. Για το 2030 όμως η εικόνα που διαμορφώνεται είναι διαφορετική και κατά τα φαινόμενα τότε θα αλλάξουν και οι ηλικίες συνταξιοδότησης.
Η “ρήτρα” για το προσδόκιμο ζωής σημαίνει ότι όσο αυξάνονται τα έτη επιβίωσης μετά το 65ο έτος, τόσο (κατά πλήρη ή μερική αναλογία) θα πρέπει να αυξάνονται και οι ηλικίες συνταξιοδότησης.
Οι μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που να τεθούν σε ισχύ από την 1/1/2027.
Τα στοιχεία από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες άνω των 65 ετών ήταν 21,6 έτη το 2013 και πήγε στα 21,7 έτη το 2023 και των ανδρών (άνω των 65 ετών) από 18,7 έτη που ήταν το 2013 έχει διαμορφωθεί οριακά χαμηλότερα στα 18,5 έτη το 2023.
Αντίστοιχη ένδειξη με μια οριακά αυξητική τάση που δεν φαίνεται να υπερβαίνει τους 6 μήνες, καταγράφεται και στις πρώτες μετρήσεις για την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής που ξεκίνησε η Αναλογιστική Αρχή για λογαριασμό του υπουργείου Εργασίας με την προσθήκη και των επόμενων ετών, δηλαδή μετά το 2023.
Εφόσον λοιπόν οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν το προσδόκιμο ζωής να μεταβάλλεται ουσιωδώς προς τα πάνω, τότε φαίνεται να κλείνει για την τριετία 2027-2030 το θέμα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους.
Αντιθέτως, οι προβολές δείχνουν τις αλλαγές στα όρια ηλικίας να έρχονται το 2030 όπου θα εξεταστεί αν και πόσο μεταβλήθηκε το προσδόκιμο ζωής στη δεκαετία 2019-2029. Μια πρώτη πρόβλεψη της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει το προσδόκιμο ζωής στους άνδρες άνω των 65 ετών από τα 19 έτη το 2019 να αυξάνεται στα 20 έτη ως το 2030 ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες από 21,7 έτη αυξάνεται στα 22,9 έτη.
Η Ελλάδα πάντως συγκαταλέγεται στις χώρες με τα χαμηλότερα πραγματικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ η μέση ηλικία αποχώρησης των γυναικών να διαμορφώνεται στα 59,7 έτη και των ανδρών στα 63,2 έτη.
Ποιοι γλιτώνουν, ποιοι όχι
Το πάγωμα των αλλαγών στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για το 2027, ευνοεί τους σημερινούς 57άρηδες-58άρηδες καθώς ως το 2030 που θα εξεταστούν εκ νέου τα όρια ηλικίας θα έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 62 ετών και εφόσον έχουν 40 έτη ασφάλισης θα έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε.
Επίσης οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης για μειωμένη ή πλήρη σύνταξη δεν επηρεάζονται από καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας ακόμη και αν ερχόταν το 2027.
Αντιθέτως δεν φαίνεται να γλιτώνουν τις αλλαγές οι ασφαλισμένοι με ηλικίες 50 ως 55 ετών σήμερα, καθώς δεν θα έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος ως το 2030 που κατά τα φαινόμενα θα αυξηθούν οι ηλικίες συνταξιοδότησης.
Την ίδια στιγμή υπάρχουν και πολλά προειδοποιητικά σήματα που προκαλούν ανησυχία για το μέλλον. Οι τελευταίες μελέτες από ΟΟΣΑ, ΕΛΣΤΑΤ, Κομισιόν δείχνουν ότι στην Ελλάδα επιδεινώνεται λόγω της υπογεννητικότητας η αναλογία εργαζομένων– συνταξιούχων. Τώρα είναι στο 1,65 εργαζόμενοι ανά συνταξιούχο και ως το 2050 θα γίνει 1,23 προς 1. Η υγιής αναλογία είναι 4 εργαζόμενοι ανά συνταξιούχο.
Επίσης αυξάνεται ο δείκτης εξάρτησης των ατόμων άνω των 65 ετών προς τα άτομα έως 64 ετών. Σε κάθε 1000 άτομα ηλικίας έως 64 ετών αντιστοιχούν 1755 άτομα άνω των 65, και όσο ανεβαίνει αυτός ο δείκτης τόσο θα μεγαλώνει η ανάγκη για αύξηση των συνταξιοδοτικών παροχών.
Οι δείκτες εξάρτησης των ηλικιωμένων αποτελούν και την κρυφή παγίδα στο ασφαλιστικό, καθώς αυξάνονται οι δαπάνες. Στο διάστημα 2030-2050 οι συνταξιοδοτικές δαπάνες θα αυξηθούν από 12,7% του ΑΕΠ σε 14,0% του ΑΕΠ λόγω του αυξανόμενου αριθμού συνταξιούχων.
Μπορεί λοιπόν το μεγάλο αγκάθι για τους ασφαλισμένους που είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης να απομακρύνεται για το 2027, ωστόσο, οι κίνδυνοι για το ασφαλιστικό είναι ορατοί στον ορίζοντα.
