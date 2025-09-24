“Blue Star Χίος”: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Φρικτός ήταν ο θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό.
Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α΄ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883 προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος.
Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.
Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο άτυχος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
Πώς συνέβη το δυστύχημα
Φρικτός ήταν ο θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό, ο οποίος είχε μόλις μπαρκάρει, ήταν τα πρώτα του ταξίδια, μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα, νέος ναυτικός, βρήκε τραγικό θάνατο σήμερα το πρωί, λίγο πριν από τις 8, όταν κατέβηκε στο γκαράζ του πλοίου προκειμένου να περάσει στο μηχανοστάσιο και να ξεκινήσει την βάρδιά του.
Παγιδεύτηκε και βρήκε τραγικό θάνατο από την βαριά σιδερένια πόρτα συρόμενη υδατοστεγή που διαθέτει το πλοίο προκειμένου να διασφαλίσει τον πλου του, σε περίπτωση που το καράβι για κάποιο λόγο ξεκινήσει να βάζει νερά.
Η πόρτα αυτή λειτουργεί με τοπικό μοχλό. Ο 20χρονος φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ότι κατέβασε με το χέρι του αυτόν τον μοχλό. Η πόρτα ξεκίνησε να ανοίγει, δεν μπόρεσε όμως να την διασχίσει για λόγους που διερευνώνται αυτή τη στιγμή. Παγιδεύτηκε, ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία της πόρτας από τη γέφυρα όταν το πλοίο βρίσκεται εν κινήσει, όταν είναι εν πλω.
Ξεκίνησε λοιπόν η πόρτα να κλείνει με αποτέλεσμα να παγιδευτεί, να εγκλωβιστεί και να βρει με αυτό τον τρόπο φρικτό θάνατο.
Το πλοίο βρίσκεται δεμένο. Απόφαση που πήραν τα σωματεία των αξιωματικών και των μελών του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού ΠΕΜΕΝ και Στέφενσον, προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία του εδώ και να ολοκληρωθεί η έρευνα.
Επίσης με αφορμή το εργατικό δυστύχημα, έχει ανακοινωθεί 24ωρη απεργία για όλα τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά που πλέουν από αυτό το λιμάνι, η οποία ξεκινάει στις 12 σήμερα τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο στις 12, ενώ αναμένεται και ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Υπάρχουν πανό πάνω στο πλοίο που κάνουν λόγο για μέτρα προστασίας και ασφάλειας των ναυτικών στα πλοία.
Πηγή: ertnews.gr