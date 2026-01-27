Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Κοπή Πίτας Συλλόγου Φίλων Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Φίλων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» πραγματοποιείται την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 8:30 μ.μ. στο κέντρο «Κανάρια» (Στάθη Λαζαρίδη 2, Κουμπές). Τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος. Προσκλήσεις στην τιμή των 25€ διατίθενται από τα γραφεία του Ιδρύματος (Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα, τηλ. 2821054011, 2821051555) και στην είσοδο του κέντρου το βράδυ της εκδήλωσης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Πλατανιά:«Ανακοίνωση παραλαβής πορισμάτων εκτίμησης ζημιών ΕΛΓΑ...

0
Γίνεται γνωστό ότι παρελήφθησαν τα πορίσματα εκτίμησης του ΕΛΓΑ,...

«ΓΥΡΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 2026»: Την Κυριακή 15 Μαρτίου...

0
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον «ΓΥΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 2026», μια...

Δήμος Πλατανιά:«Ανακοίνωση παραλαβής πορισμάτων εκτίμησης ζημιών ΕΛΓΑ...

0
Γίνεται γνωστό ότι παρελήφθησαν τα πορίσματα εκτίμησης του ΕΛΓΑ,...

«ΓΥΡΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 2026»: Την Κυριακή 15 Μαρτίου...

0
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον «ΓΥΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 2026», μια...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-header-ad
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα – Σε ετοιμότητα ο Δήμος Αγίου Νικολάου
Επόμενο άρθρο
Δήμος Χανίων:Δημιουργική επανάχρηση παλιών επίπλων μέσα από σύγχρονες υφαντικές τεχνικές – Εργαστήριο ενήλικων στον Ρωσικό Στρατώνα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST