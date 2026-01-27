Χανιά:Κοπή Πίτας Συλλόγου Φίλων Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Φίλων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» πραγματοποιείται την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 8:30 μ.μ. στο κέντρο «Κανάρια» (Στάθη Λαζαρίδη 2, Κουμπές). Τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος. Προσκλήσεις στην τιμή των 25€ διατίθενται από τα γραφεία του Ιδρύματος (Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα, τηλ. 2821054011, 2821051555) και στην είσοδο του κέντρου το βράδυ της εκδήλωσης.