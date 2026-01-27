Αναζήτηση
Δήμος Χανίων:Δημιουργική επανάχρηση παλιών επίπλων μέσα από σύγχρονες υφαντικές τεχνικές – Εργαστήριο ενήλικων στον Ρωσικό Στρατώνα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ένα ξεχωριστό εργαστήριο για ενήλικες με θέμα: «Δημιουργική επανάχρηση παλιών επίπλων μέσα από σύγχρονες υφαντικές τεχνικές» θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες στον Ρωσικό Στρατώνα του Δήμου Χανίων. Το εργαστήριο βασίζεται στην ιδέα της επανάχρησης παλαιών επίπλων στη λογική του επαγγέλματος του καρεκλά, ο οποίος έπλεκε τη βάση του ξύλινου σκελετού και επιδιόρθωνε καρέκλες στην πρότερη μορφή τους.

Στο εργαστήριο θα μάθουμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονες τεχνικές ύφανσης (weaving), ντύνοντας το σκελετό μιας ξύλινης καρέκλας και δίνοντάς της μια νέα αισθητική και λειτουργική αξία. Ξεκινάμε από παλιά έπιπλα, αφαιρούμε ό,τι έχει φθαρεί, υφαίνουμε πάνω στη δομή τους νέα υλικά και τα μεταμορφώνουμε σε σύγχρονα, ξεχωριστά κομμάτια.

Μέσα από τη διαδικασία μαθαίνουμε παράλληλα συνθετικές αρχές συνδυασμού χρωμάτων και μορφών προς ένα αποτέλεσμα που να ταιριάζει στην προσωπική αισθητική του καθενός.

1ο εργαστήριο: 02 Φεβρουαρίου 2026, ώρα: 18.00 – 21.00

2ο εργαστήριο: 09 Φεβρουαρίου 2026, ώρα: 18.00 – 21.00

3ο εργαστήριο: 16 Φεβρουαρίου 2026, ώρα: 18.00 – 21.00

4ο εργαστήριο: 23 Φεβρουαρίου 2026, ώρα: 18.00 – 21.00

5ο εργαστήριο: 02 Μαρτίου 2026, ώρα: 18.00 – 21.00

Σύνολο ωρών: 15 ώρες

Για τη συμμετοχή στα τμήματα απαραίτητη είναι η έγκυρη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Χανίων με την πληρωμή της εγγραφής (30,00€ αν την καρέκλα την παρέχουμε εμείς και 20,00€ αν φέρετε τη δικιά σας καρέκλα).

Εμψυχώτρια των σεμιναρίων είναι η Πέννυ Χωραφά.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος, που πραγματοποιεί ο Δήμος Χανίων για την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων, με σχετικά βίντεο, που παρουσιάζουν μία σειρά από παραδοσιακά επαγγέλματα, που τείνουν να εξαφανιστούν.

Το επάγγελμα του κατασκευαστή καρεκλών:

