Χανιά : Προσφοράς Ζωής από την ΕΤΑΝΑΠ ΣΑΜΑΡΙΑ στην 2η Εθελοντική Αιμοδοσία

Η ΕΤΑΝΑΠ ΣΑΜΑΡΙΑ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης στηρίζοντας διαχρονικά την κοινωνία και τις ανάγκες του τόπου, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων διοργάνωσε για 2η φορά Εθελοντική Αιμοδοσία, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις της Εταιρείας, στο Στύλο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και δειγματοληψία δωρεάς μυελού των οστών.

Στην πρόσκληση εθελοντισμού της ΕΤΑΝΑΠ ανταποκρίθηκαν εργαζόμενοι της εταιρείας, συνεργάτες και άνθρωποι από την τοπική κοινωνία.

Δώρο ζωής οι 35 πολύτιμες μονάδες αίματος που συγκεντρώθηκαν χαρίζοντας αισιοδοξία και ελπίδα σε συνανθρώπους μας, που έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή είναι θύματα τροχαίων.

Ο Πρόεδρος και Γενικός Δ/ντής της ΕΤΑΝΑΠ ΣΑΜΑΡΙΑ, κος Μανώλης Αποστολάκης δήλωσε «Από την πλευρά της ΕΤΑΝΑΠ, αλλά και ως παλιός αιμοδότης, θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον κόσμο που συμμετείχε. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι η ύψιστη μορφής αλληλεγγύης. Και η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο δεν έχει ηλικία, ούτε εποχή. Είναι στάση ζωής.

Είμαστε περήφανοι ως ΕΤΑΝΑΠ που συμβάλλουμε & εμείς από το δικό μας μετερίζι σε πράξεις ευθύνης με ουσιαστικά αποτελέσματα για τους συμπολίτες μας. Ως αιμοδότες γίναμε πηγή ζωής επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι η προσφορά είναι στο αίμα μας.

Τέλος, η Επιμελήτρια Β’ Βιοπαθολόγος Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, κα Μαρία Πλέγα τόνισε «Αξίζουν πολλά εύσημα στην ΕΤΑΝΑΠ που συνεχίζει να διοργανώνει εθελοντικές αιμοδοσίες εδώ στο Στύλο, διευκολύνοντας έτσι τους εργαζόμενους της εταιρείας και τους ντόπιους. Στην δεδομένη στιγμή που δεν υπάρχει επάρκεια αίματος οι μονάδες που συγκεντρώθηκαν αποτελούν «ανάσα ζωής» για πολλούς συνανθρώπους μας.

Ευχαριστούμε θερμά την ΕΤΑΝΑΠ ΣΑΜΑΡΙΑ που ενισχύει σταθερά τις προσπάθειές μας, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά τη ζωτικής σημασίας συνεισφορά της στην τοπική κοινωνία»

Η ETANAΠ – ΣΑΜΑΡΙΑ μία από τις διαχρονικότερες βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού στην Ελλάδα, με υψηλή τεχνογνωσία και υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής, ταξιδεύει το ΝΕΡΟ ΣΑΜΑΡΙΑ, από τα ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, στο ποτήρι σας! Και με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στον άνθρωπο γίνεται ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ!

