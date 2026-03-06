Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με χιλιάδες βεγγαλικά και κροτίδες

Συνελήφθησαν δύο (2) άτομα κατηγορούμενοι για παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων και βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων στα Χανιά

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 5.460 βεγγαλικά, 3.822 κροτίδες, 41 πυροτεχνήματα, καπνογόνα, -2- πιστόλια, βαλλίστρα με βέλη, φυσίγγια, -3- σιγαστήρες

Συνελήφθησαν χθες (05.03.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, δύο άντρες 23χρονος ημεδαπός και 37χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, ότι ο 37χρονος εισάγει και διακινεί από το εξωτερικό κροτίδες, βεγγαλικά και είδη πυροτεχνίας , αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, χθες (05.03.2026) το πρωί στο Λιμάνι της Σούδας εντοπίστηκε ο 37χρονος με τον 23χρονο να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο αφού εξήλθαν από το πλοίο και ακινητοποιήθηκαν, ενώ ακολούθησε έρευνα στους ίδιους και το όχημα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στη οικία του 37χρονου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -5.460- βεγγαλικά,

• -3.822- κροτίδες,

• -25- πυροτεχνήματα σιντριβάνι,

• -16- πυροτεχνήματα τύπου βόμβα,

• -2- καπνογόνα,

• -3- ηλεκτρονικές συσκευές απομακρυσμένης πυροδότησης βεγγαλικών,

• -2- πιστόλια,

• -3- γεμιστήρες,

• -611- φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

• -1- μεταλλική βαλλίστρα με -5- βέλη,

• -3- σιγαστήρες πυροβόλου όπλου,

• προσαρμοσμένο φακό,

• διόπτρα και κομπρέσορα,

• -1- γκλόπ,

• -1- μαχαίρι

Επίσης κατασχέθηκε το ανωτέρω όχημα ιδιοκτησίας του 37χρονου ως μέσο παράνομης μεταφοράς όπλων πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

Η προανάκριση διενεργείται από Το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.