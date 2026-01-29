Χανιά:Σύλληψη πέντε ατόμων με 24 κιλά κάνναβη και κοκαΐνη

Συνελήφθησαν -5- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις ναρκωτικών στα Χανιά

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων περισσότερα από 24 κιλά κάνναβης, σχεδόν 850 γραμμάρια κοκαΐνης χρηματικό ποσό και -3- αυτοκίνητα

Συνελήφθησαν χθες (28.01.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, τέσσερις -4- ημεδαποί και μία ημεδαπή κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και εγκληματική ομάδα στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών , οργανώθηκε χθες (28.01.2026) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν ημεδαποί σε περιοχές του Δήμου Χανίων όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• -24- κιλά και -259,2- γραμμάρια κάνναβης

• -849,7- γραμμάρια κοκαΐνης

• χρηματικό ποσό -8.435- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -5- ζυγαριές ακριβείας

• -4- συσκευές άλεσης ναρκωτικών– τρίφτες

• καταγραφικό μηχάνημα

• 8 ναρκωτικά δισκία χωρίς απαιτούμενη ιατρική συνταγή

• -6- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Επίσης κατασχέθηκαν -3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης εγκληματικής δραστηριότητας

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.