Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σύλληψη πέντε ατόμων με 24 κιλά κάνναβη και κοκαΐνη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -5- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις ναρκωτικών στα Χανιά

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων περισσότερα από 24 κιλά κάνναβης, σχεδόν 850 γραμμάρια κοκαΐνης χρηματικό ποσό και -3- αυτοκίνητα

Συνελήφθησαν χθες (28.01.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, τέσσερις -4- ημεδαποί και μία ημεδαπή κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και εγκληματική ομάδα στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών , οργανώθηκε χθες (28.01.2026) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν ημεδαποί σε περιοχές του Δήμου Χανίων όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• -24- κιλά και -259,2- γραμμάρια κάνναβης

• -849,7- γραμμάρια κοκαΐνης

• χρηματικό ποσό -8.435- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -5- ζυγαριές ακριβείας
• -4- συσκευές άλεσης ναρκωτικών– τρίφτες

• καταγραφικό μηχάνημα

• 8 ναρκωτικά δισκία χωρίς απαιτούμενη ιατρική συνταγή

• -6- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Επίσης κατασχέθηκαν -3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης εγκληματικής δραστηριότητας

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση «CMT...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, ο μοναδικός θεσμικός εκθέτης από την...

Ηράκλειο:Δήλωση του Τέως Δημάρχου Χερσονήσου για την...

0
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ...

Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση «CMT...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, ο μοναδικός θεσμικός εκθέτης από την...

Ηράκλειο:Δήλωση του Τέως Δημάρχου Χερσονήσου για την...

0
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-header-ad
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Περιφέρεια Κρήτης τιμώμενη Περιφέρεια στη μεγαλύτερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού της Βαυαρίας
Επόμενο άρθρο
Δήμος Χερσονήσου:Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Συντήρηση και Αναβάθμιση Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση «CMT 2026» στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, ο μοναδικός θεσμικός εκθέτης από την...

Ηράκλειο:Δήλωση του Τέως Δημάρχου Χερσονήσου για την Εκλογή των Νέων Μητροπολιτών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ...

Ηράκλειο : Εκδήλωση τιμής για τους Εκπαιδευτικούς από την Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας...

Χανιά:”Συγχαρητήρια Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στους νέους Μητροπολίτες Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων “

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST