Δήμος Χερσονήσου:Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Συντήρηση και Αναβάθμιση Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων»

Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, η εργολαβική σύμβαση για το έργο «Συντήρηση και Αναβάθμιση Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων», συνολικού προϋπολογισμού 304.837,55 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», κ. Ιωάννης Λεονταράκης.

Το έργο αφορά παρεμβάσεις σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει καθαιρέσεις στοιχείων, χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα σκυροδέτησης, επιστρώσεις, επενδύσεις και λοιπές εργασίες, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 28,63% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Χερσονήσου.

«Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη ενός σημαντικού έργου για την καθημερινότητα των πολιτών» αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Με στοχευμένες παρεμβάσεις σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους, ενισχύουμε την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια, την προσπελασιμότητα και την εικόνα του Δήμου μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, υλοποιώντας έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών».