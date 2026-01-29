Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:”Συγχαρητήρια Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στους νέους Μητροπολίτες Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων “

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο Ταμπακάκη, με αφορμή την ομόφωνη εκλογή του στον ιστορικό Μητροπολιτικό Θρόνο.

Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι η ομόφωνη εκλογή του Σεβασμιότατου αποτελεί ισχυρή έκφραση ενότητας, εμπιστοσύνης και καθολικής αναγνώρισης του πνευματικού του κύρους, του εκκλησιαστικού του ήθους και της μακρόχρονης διακονίας του στην Εκκλησία και στον άνθρωπο.

Παράλληλα, εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι ο νέος Μητροπολίτης θα υπηρετήσει με αγάπη, σοφία και αίσθημα ευθύνης τα νέα του καθήκοντα, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, ενώ τονίζει τη βούληση του Δήμου Πλατανιά για μια γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία με κοινό στόχο την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη και τη στήριξη των συμπολιτών.

Τέλος, ο Δήμαρχος Πλατανιά συγχαίρει θερμά και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ Καρανδινό για την εκλογή του, ευχόμενος υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο υψηλό ποιμαντικό του έργο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση «CMT...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, ο μοναδικός θεσμικός εκθέτης από την...

Ηράκλειο:Δήλωση του Τέως Δημάρχου Χερσονήσου για την...

0
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ...

Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση «CMT...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, ο μοναδικός θεσμικός εκθέτης από την...

Ηράκλειο:Δήλωση του Τέως Δημάρχου Χερσονήσου για την...

0
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-header-ad
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Χερσονήσου:Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Συντήρηση και Αναβάθμιση Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων»
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο : Εκδήλωση τιμής για τους Εκπαιδευτικούς από την Περιφέρεια Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση «CMT 2026» στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, ο μοναδικός θεσμικός εκθέτης από την...

Ηράκλειο:Δήλωση του Τέως Δημάρχου Χερσονήσου για την Εκλογή των Νέων Μητροπολιτών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ...

Ηράκλειο : Εκδήλωση τιμής για τους Εκπαιδευτικούς από την Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας...

Επαναπατρίζονται οι σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ – Οι ιστορίες των θυμάτων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε τι κατάσταση είναι οι τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST