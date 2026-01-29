Χανιά:”Συγχαρητήρια Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στους νέους Μητροπολίτες Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων “

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο Ταμπακάκη, με αφορμή την ομόφωνη εκλογή του στον ιστορικό Μητροπολιτικό Θρόνο.

Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι η ομόφωνη εκλογή του Σεβασμιότατου αποτελεί ισχυρή έκφραση ενότητας, εμπιστοσύνης και καθολικής αναγνώρισης του πνευματικού του κύρους, του εκκλησιαστικού του ήθους και της μακρόχρονης διακονίας του στην Εκκλησία και στον άνθρωπο.

Παράλληλα, εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι ο νέος Μητροπολίτης θα υπηρετήσει με αγάπη, σοφία και αίσθημα ευθύνης τα νέα του καθήκοντα, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, ενώ τονίζει τη βούληση του Δήμου Πλατανιά για μια γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία με κοινό στόχο την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη και τη στήριξη των συμπολιτών.

Τέλος, ο Δήμαρχος Πλατανιά συγχαίρει θερμά και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ Καρανδινό για την εκλογή του, ευχόμενος υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο υψηλό ποιμαντικό του έργο.