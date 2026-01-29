Αναζήτηση
Ηράκλειο : Εκδήλωση τιμής για τους Εκπαιδευτικούς από την Περιφέρεια Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην ειδική εκδήλωση που διοργανώνει προς τιμήν της Ελληνίδας και του Έλληνα εκπαιδευτικού.

Με αφορμή την εορτή των Τριών Ιεραρχών, των προστατών των Γραμμάτων και της Παιδείας, επιθυμούμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη διαμόρφωση της παιδείας και της κοινωνίας μας.

Στο πλαίσιο της βραδιάς, θα τιμηθούν οι εκπαιδευτικοί που αφυπηρέτησαν κατά τα έτη 2022 και 2025, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη και πολυετή προσφορά τους.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σελευκείας κ.κ. Θεόδωρος, καθηγητής της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου

Ώρα: 18:00 (6 μ.μ.)

Τοποθεσία: Αίθουσα “Μανώλης Καρέλλης” (κτίριο Ανδρόγεω), Δήμος Ηρακλείου

