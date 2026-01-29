Αναζήτηση
Ηράκλειο:Δήλωση του Τέως Δημάρχου Χερσονήσου για την Εκλογή των Νέων Μητροπολιτών

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ κκ. ΤΙΤΟΥ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ.

Με μεγάλη χαρά, σεβασμό και εκτίμηση εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τους νέους Σεβασμιότατους Μητροπολίτες, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο Ταμπακάκη καθώς και στον Λάμπης και Σφακίων κ. Ιωακείμ Καρανδινό.

Αποτελεί δε ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας και τον τόπο μας το Δήμο Χερσονήσου, η εκλογή του Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Τίτου Ταμπακάκη ως Μητροπολίτη Κυδωνίας Αποκορώνου. Ενός ιεράρχη που εκόσμησε με την διακονία του όπου εκλήθη και άφησε πραγματικά το άριστο και διακριτό αποτύπωμά του στην τοπική μας κοινωνία.

Η δε συνεργασία μας υπήρξε πάντοτε υποδειγματική και αποδοτική σε ένα άκρως απαιτητικό τόπο του όμορφου νησιού μας όπως είναι η Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου.

Τους εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο τους, ενώ είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν την ποιμαντορία τους με Πίστη, Αγάπη και Ελπίδα για την ευημερία της Εκκλησίας και του ποιμνίου τους.
ΑΞΙΟΙ !!!!

