Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση «CMT 2026» στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας

Η Περιφέρεια Κρήτης, ο μοναδικός θεσμικός εκθέτης από την Ελλάδα, συμμετείχε στην έκθεση CMT (Caravaning, Motor, Tourism), στο εκθεσιακό κέντρο της Στουτγκάρδης. Η έκθεση ελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα το 2026 συνολικά 1.660 εκθέτες υποδέχθηκαν 268.000 επισκέπτες.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέπτονταν καθημερινά εκατοντάδες Γερμανοί, με την πλειοψηφία να γνωρίζει ήδη την Κρήτη. Αρκετοί είχαν κλείσει διακοπές τέλος της άνοιξης και αναζητούσαν επιπρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να οργανώσουν τις εξορμήσεις τους στη φύση και τις επισκέψεις σε αξιοθέατα του νησιού.

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, δεν τους ενδιέφερε η ολοήμερη παραμονή στο ξενοδοχείο, άρα οι διακοπές all inclusive. Ειδικότερα έδειχναν υψηλό ενδιαφέρον για τον περιπατητικό τουρισμό και τα φαράγγια της Κρήτης, την Ιστορία και τη δυνατότητα να επισκεφτούν όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, και να γευτούν την Κρητική διατροφή.

Επίσης ένα μεγάλο μέρος της έκθεσης αφορά κάμπινγκ και τροχόσπιτα και οι επισκέπτες στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επιθυμούσαν να ενημερωθούν για την μετάβαση προς την Κρήτη αλλά και για τις διαθέσιμες υπηρεσίες κάμπινγκ και την ελεύθερη κατασκήνωση στο νησί. Οι περισσότεροι μάλιστα προτιμούσαν οι μέρες των διακοπών τους να είναι μακριά από το μαζικό τουρισμό, και αναζητούσαν χώρους με λιγότερη τουριστική ανάπτυξη για να βιώσουν την αυθεντική Κρήτη.

Στο περίπτερο της Κρήτης οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας καλωσόριζαν τους επισκέπτες παραδοσιακά κεράσματα-εδέσματα (γραβιέρα, ανθότυρο, παξιμάδια, ρακή και προϊόντα από χαρούπι).

Η επισκεψιμότητα και το ενδιαφέρον των επισκεπτών επιβεβαιώνουν ακόμη μια φορά ότι η Κρήτη παραμένει κορυφαίος προορισμός για τους Γερμανούς.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Διευθυντής Τουρισμού Κρήτης Νίκος Αλεξάκης και ο υπάλληλος Π.Ε. Ρεθύμνου Γιώργος-Νίκος Πανταζής και οι επαγγελματίες ξεναγοί Κατερίνα Τζαγκαράκη και Κατίνα Κουρτίδου.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή σε κοινή δήλωση της με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Δρ. Κυριάκο Κώτσογλου δήλωσαν: «Η CMT είναι η μεγαλύτερη έκθεση κοινού στον κόσμο, σε προσέλευση και διάρκεια, οπότε όπως κάθε φορά, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην υπηρεσία που την στελέχωσε. Σε μια περιοχή όπως η Βάδη -Βυρτεμβέργη,

ίσως η πιο καινοτόμα περιφέρεια του κόσμου και σε μια αγορά όπως η Γερμανική η οποία ξεπέρασε φέτος το 1.400.000 επισκέπτες παραμένοντας με διαφορά η πρώτη, οι Γερμανοί έδωσαν υποσχέσεις, για μια ακόμα χρονιά ανόδου με έμφαση στην επέκταση της σαιζόν στην αγαπημένη Κρήτη, Παντού!».