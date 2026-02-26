Χανιά:“Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όπερα σε 3 τάξεις» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Πλατανιά, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όπερα σε 3 τάξεις» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, προσφέροντας στους μαθητές μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με την τέχνη της όπερας και του μουσικού θεάτρου.

Το πρόγραμμα «Όπερα σε 3 τάξεις», που υλοποιείται στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αποτελεί μια καινοτόμο δράση δια καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Μέσα από εβδομαδιαία εργαστήρια και με την καθοδήγηση εξειδικευμένων συντονιστών, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργική διαδικασία ενός πρωτότυπου έργου μουσικού θεάτρου, το οποίο παρουσιάστηκε τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στο ευρύτερο κοινό, ενισχύοντας τη δημιουργική έκφραση και τη συνεργασία.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, ανέφερε:

«Η συμμετοχή του Γυμνασίου Πλατανιά στο πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αποτελεί μια σημαντική εμπειρία για τους μαθητές μας. Η επαφή με την όπερα και το μουσικό θέατρο καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την αισθητική παιδεία των παιδιών. Ως Δήμος στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την πολιτιστική εκπαίδευση και αναβαθμίζει τον ρόλο του σχολείου ως πυρήνα πολιτισμού και δημιουργίας».

Ο Δήμος Πλατανιά ευχαριστεί θερμά την Ε.Λ.Σ. και την υπεύθυνη του προγράμματος Κα Πιντζοπουλου για τη συνεργασία, όπως και τις εκπαιδεύτριες που την συνόδευαν, την Αντιπεριφέρεια Χανίων και ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκο Καλογερή για τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών, καθώς και τον Δήμο Χανίων για την παραχώρηση του Θεάτρου «Βλησίδης» καθώς και τους τεχνικούς του για την πολύτιμη υποστήριξη.

Τέλος, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Διευθυντή του Γυμνασίου Πλατανιά κ. Βασίλη Παπαστάμο, τους εκπαιδευτικούς τους και τους μαθητές του σχολείου μας, για τη δημιουργική τους συμμετοχή και τη συμβολή τους στην επιτυχία της δράσης.