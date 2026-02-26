Ρέθυμνο:Αναβαθμισμένος και εμπλουτισμένος θα είναι ο 11ος Νικηφόρειος Δρόμος

Σε αναβαθμισμένη, επηυξημένη και βελτιωμένη έκδοση θα διεξαχθεί ο 11ος Νικηφόρειος Δρόμος, η διοργάνωση η οποία καταξιώθηκε στο πέρασμα του χρόνου και αποτελεί σημείο αναφοράς στο δημοφιλές δρομικό κίνημα και γενικότερα στο αθλητικό γίγνεσθαι του Ρεθύμνου, της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας.

Ο 11ος Νικηφόρειος Δρόμος θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου και χαρακτηρίζεται από τρεις καινοτομίες σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις: θα διαρκέσει δυο ημέρες, θα εμπλουτισθεί με περισσότερα φυσιολατρικά στοιχεία, ενώ ο Καλονύκτης θα αποτελέσει τον τόπο τόσο της εκκίνησης όσο και του τερματισμού στον κεντρικό αγώνα και στην ποδηλατοβόλτα.

Ο Νικηφόρειος Δρόμος διοργανώνεται από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης και από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά και με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Ρεθύμνου.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης έχει ως εξής:

Σάββατο, 4 Απριλίου 2026

17:00: Αγώνας δρόμου 10.000 μέτρων με εκκίνηση από το Ατσιπόπουλο

Κυριακή, 5 Απριλίου 2026

09:15: Ποδηλατοβόλτα 23.000 μέτρων, εκκίνηση από τον Καλονύκτη

09:30: Αγώνας δρόμου 23.000 μέτρων, εκκίνηση από τον Καλονύκτη

10:00: Αγώνας δρόμου 5.500 μέτρων, εκκίνηση από τον Άγιο Κωνσταντίνο

10:00: Παιδικός αγώνας δρόμου 2.000 μέτρων, εκκίνηση από την Παλαίλιμνο

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρους σε όλα τα αγωνίσματα του 11ου Νικηφόρειου Δρόμου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω των επίσημων ιστοσελίδων του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr ) , του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου (www.sfyr.gr ) και του συνδέσμου www.athletin.gr/events/17

Από το Γραφείο Τύπου