Χανιά : Σύσκεψη για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτιρίου των πρώην Δικαστικών Φυλακών

Σύσκεψη για την αποκατάσταση & αξιοποίηση του κτιρίου των πρώην Δικαστικών Φυλακών Χανίων – Παρουσία του Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Π. Λάσκου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Χανίων, σύσκεψη με θέμα «Αποκατάσταση – Αξιοποίηση κτιρίου πρώην Δικαστικών Φυλακών Χανίων», παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πέλοπα Λάσκου.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και του Δήμου Χανίων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, της Αντιπεριφέρειας, δικαστικών λειτουργών, τεχνικών υπηρεσιών, εμπλεκόμενων φορέων, εκπροσώπων των Βουλευτών.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε δηλώσεις του στα Μ.Μ.Ε. τόνισε ότι τα Χανιά μπορούν να είναι βέβαια πως το νέο Δικαστικό Μέγαρο αποτελεί πλέον γεγονός, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο θα αναλάβει τη δημιουργία ενός σύγχρονου κτιρίου, το οποίο η Δικαιοσύνη, με το αυτοδιοίκητο και την ανεξαρτησία της, θα μπορεί να αξιοποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες της.

«Προς τούτο, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και την Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και τον κ. Δήμαρχο. Είναι πολύτιμη η υπηρεσία της δημοτικής αρχής και χωρίς ευρύτατες κοινωνικές συναινέσεις δεν μπορούμε να έχουμε υποδομές για δικαστικές υπηρεσίες πουθενά», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Λάσκος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα δεκαετιών.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χανίων χαρακτήρισε τη συνάντηση ιδιαίτερα ουσιαστική, τονίζοντας ότι μετά από πολλά χρόνια διαμορφώνεται ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης, ώστε το κτίριο των πρώην Φυλακών να μετατραπεί σε ένα λειτουργικό και σύγχρονο κτίριο για την απονομή της δικαιοσύνης.

Ο κ. Σημανδηράκης τόνισε, επίσης, ότι συμφωνήθηκε η αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και η δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκαίων ενεργειών, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι απαιτούμενες εργασίες. «Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια και τον Δικηγορικό Σύλλογο, θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των πολεοδομικών διαδικασιών και των αναγκαίων μελετών, προκειμένου να αξιοποιηθεί η θετική αυτή συγκυρία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Χανίων.

Η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Αγάπη Μικρού, ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Δήμαρχο Χανίων, τον Αντιπεριφερειάρχη, τους δικαστές, τις Τεχνικές Υπηρεσίες και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για τη

σημαντική αυτή συνάντηση, η οποία, όπως ανέφερε, θέτει επιτέλους σε σωστή βάση το ζήτημα της αξιοποίησης των πρώην Δικαστικών Φυλακών Χανίων.

«Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα της πόλης και της Δικαιοσύνης, καθώς οι χώροι αυτοί είναι απαραίτητοι και πρέπει να αποδοθούν άμεσα για την κάλυψη υπαρκτών λειτουργικών αναγκών. Στόχος είναι η ταχεία προώθηση των διαδικασιών, ώστε να υπάρξουν σύντομα απτά αποτελέσματα», κατέληξε στις δηλώσεις της η κα. Μικρού.