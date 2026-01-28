Δήμος Καντάνου Σελίνου : 𝝖νάβαθμιση του 𝝥εριφερειακού 𝝞ατρείου 𝝥αλαιόχωρας σε 𝝥ολυδύναμο 𝝥εριφερειακό 𝝞ατρείο

𝝖𝝢𝝖𝝗𝝖𝝝𝝡𝝞𝝨𝝜 𝝩𝝤𝝪 𝝥𝝚𝝦𝝞𝝫𝝚𝝦𝝚𝝞𝝖𝝟𝝤𝝪 𝝞𝝖𝝩𝝦𝝚𝝞𝝤𝝪 𝝥𝝖𝝠𝝖𝝞𝝤𝝬𝝮𝝦𝝖𝝨 𝝨𝝚 𝝥𝝤𝝠𝝪𝝙𝝪𝝢𝝖𝝡𝝤 𝝥𝝚𝝦𝝞𝝫𝝚𝝦𝝚𝝞𝝖𝝟𝝤 𝝞𝝖𝝩𝝦𝝚𝝞𝝤

Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει τη δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας αναβαθμίζεται θεσμικά και λειτουργικά σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, με ταυτόχρονη σύσταση νέων οργανικών θέσεων εργασίας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον Δήμο μας και δικαιώνει τις εντατικές, συστηματικές και διαρκείς προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, η οποία από την πρώτη στιγμή έθεσε το ζήτημα της αναβάθμισης των υγειονομικών δομών ως απόλυτη προτεραιότητα.

Η απόφαση ανταποκρίνεται στο πάγιο και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Παλαιόχωρας και της ευρύτερης περιοχής της, όπως αυτό αποτυπώθηκε και από την ενεργή συμμετοχή τους με τη συλλογή 3.000 υπογραφών, μετά και τον άδικο χαμό της συντοπίτισσάς μας, οι οποίοι επί χρόνια ζητούσαν ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με επάρκεια προσωπικού και ενισχυμένες δυνατότητες φροντίδας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, συστήνονται πέντε νέες οργανικές θέσεις προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού), ενδυναμώνοντας τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου ευχαριστεί την Υφυπουργό κα Σέβη Βολουδάκη για την ενεργή στήριξή της στις προσπάθειες του Δήμου, που οδήγησαν στην ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής παρέμβασης για τον τόπο μας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου, έχει ήδη ανακαινίσει το χώρο στέγασης του Ιατρείου (δωρεά Πολιουδόβαρδα) και έχει προχωρήσει σε παραχώρηση στην 7ηΥΠΕ δύο κατοικιών για τη στέγαση του ιατρικού προσωπικού στηρίζοντας έμπρακτα τη στελέχωσή του.