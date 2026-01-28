Αναζήτηση
Ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κρήτης για την Εκλογή Νέων Μητροπολιτών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερον Τετάρτην, 28ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἐν Ἡρακλείῳ, εἰς Ἔκτακτον Συνοδικήν Συνεδρίαν, παρόντων ἁπάντων τῶν Μελῶν Αὐτῆς, καί τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, συνωδᾷ τῷ 3ῳ, 10ῳ καί 21ῳ ἄρθρῳ τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ψήφων κανονικῶν γενομένων, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, προέβη εἰς τήν ἐκλογήν νέων Μητροπολιτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων.

Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἐξελέγη ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, ὅστις ἀκολούθως ἔδωκε τό νενομισμένον Μικρόν Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων ἐξελέγη ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης Ἰωακείμ Καρανδινός, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὅστις ἀκολούθως ἔδωκε τό νενομισμένον Μικρόν Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Τό Μέγα Μήνυμα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Τίτου, θά δοθῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ τήν Παρασκευήν, 6ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 6.00 μ.μ., ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, ἡ δέ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία αὐτοῦ θά τελεσθῇ τό Σάββατον, 7ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἐν τῷ αὐτῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ.

Τό Μέγα Μήνυμα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Ἰωακείμ, θά δοθῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ τό Σάββατον, 14ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 6.00 μ.μ., ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, ἡ δέ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία αὐτοῦ θά τελεσθῇ τήν Κυριακήν, 15ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἐν τῷ αὐτῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική ρομποτική στην Π.Ε....

0
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, στο...

Ηράκλειο:Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, για...

0
Η δήλωση του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη: «Με αισθήματα βαθιάς...

