Συγχαρητήρια δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης για την εκλογή των νέων Μητροπολιτών Κυδωνίας & Αποκορώνου και Λάμπης, Συβρίτου & Σφακίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τις θερμές ευχές και τα συγχαρητήριά του για την εκλογή των δύο νέων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Κρήτης, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με την ακόλουθη δήλωση:

«Δύο νέοι και άξιοι κληρικοί της Εκκλησίας της Κρήτης εκλέχθηκαν σήμερα Μητροπολίτες από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης και την Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Στους Εψηφισμένους Μητροπολίτες, Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτο και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε, με σεβασμό, τα συγχαρητήριά μας.

Το έργο που αναλαμβάνουν είναι σπουδαίο, καθώς καλούνται να διαδεχθούν πεφωτισμένους Ιεράρχες. Είμαστε βέβαιοι πως στις Μητροπόλεις τους θα διαποιμάνουν πνευματικά το πλήρωμα της Εκκλησίας, συνεχίζοντας την προσφορά τους με την ίδια αφοσίωση. Άξιοι!».

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική ρομποτική στην Π.Ε.

0
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, στο...

Ηράκλειο:Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, για

0
Η δήλωση του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη: «Με αισθήματα βαθιάς...

Ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κρήτης για την Εκλογή Νέων Μητροπολιτών
Η Περιφέρεια Κρήτης στη διεθνή τουριστική έκθεση The Holiday World Show στο Δουβλίνο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
