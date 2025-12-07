ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Τρία άτομα είχαν στην κατοχή τους περισσότερα από -430- γραμμάρια κοκαΐνης. 490 γραμμάρια κάνναβης , χρηματικό ποσό άνω των 21.800 ευρώ και -2 ζυγαριές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3- άτομα κατηγορούμενα για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά

Κατασχέθηκαν περισσότερα από -430- γραμμάρια κοκαΐνης. 490 γραμμάρια κάνναβης , χρηματικό ποσό άνω των 21.800 ευρώ και -2 ζυγαριές

Συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 05.12.2025 σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων -2- ημεδαποί (51χρονος και 21χρονος) και 23χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών ,οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση βραδινές ώρες της 05.12.2025 .

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας ,πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους αποθήκευσης που χρησιμοποιούσαν οι ημεδαποί και ο αλλοδαπός όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 453,85 γραμμάρια κοκαΐνης,
• 490,9 γραμμάρια κάνναβης
• 80 ml έλαιο κάνναβης
• Χρηματικό ποσό 21.820 ευρώ,
• -2- ζυγαριές
• τρίφτες ναρκωτικών ουσιών
• -3- κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
