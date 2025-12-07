«Ήταν ένα μικρό κρεβάτι»: Τα παιδιά μας βλέπουν θέατρο! Πρεμιέρα αυτή την Κυριακή!

Σε απόλυτα γιορτινό κλίμα ο Θεατρικός Περίπλους ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους μικρούς του φίλους στη νέα υπέρ-παραγωγή «Ήταν ένα μικρό κρεβάτι», σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Καντιφέ!

Τι δουλειά έχουν ο μικρός Αντρέας και ο θείος Ονειρούλης; Στήνουν μια μοναδική θεατρική παράσταση, γεμάτη κέφι, γέλιο και πολύ χορό!

«Ήταν ένα μικρό καράβι»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 7, 14, 21, 22, 27, 28 Δεκεμβρίου 2025

και 3 & 4 Ιανουαρίου 2026

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 6945 458 516 – Ώρα έναρξης: 6 μ.μ. – Είσοδος: 12€

Στο θέατρο του Θεατρικού Περίπλου, Φρυγανάκη 46 (σκηνή Τιτίκα Νικηφοράκη), Μασταμπάς – Ρέθυμνο

[Για παιδιά 3 – 9 χρονών]

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Αυτά τα Χριστούγεννα… Ο μικρός Αντρέας συναντά τον θείο Ονειρούλη και μαζί ταξιδεύουν γελώντας, τραγουδώντας, παίζοντας, από εδώ μέχρι… το φεγγάρι! Μετρώντας αρνάκια, θα χαιρετίσουν τα 7 γυαλιστερά αστέρια, θα συναντήσουν τη μάγισσα με το σκοτεινό καζάνι και τον παραπονιάρη γατούλη της και θα ζήσουν πολλές περιπέτειες ανακατεύοντας γράμματα και χρώματα, μαζί με ένα χιονάνθρωπο και ένα λευκό λαγό, ψάχνοντας να βρουν το θησαυρό του Ωκεανού…

Θα τα καταφέρουν…; Ελάτε να τους βοηθήσουμε, όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, σε μια πραγματικά ονειρική παράσταση!!!

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Σκηνικά: Θωμάς Καντιφές

Ήχος – Φωτισμοί: Μάριος Μαραγκουδάκης

Παίζουν: Θωμάς Καντιφές, Ανδρέας Διαμαντάκης