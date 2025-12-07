Σπάει το “φράγμα” των 10 εκατομμυρίων επιβατών το «Ν.Καζαντζάκης»

“Χρυσός” αποδείχθηκε και ο Νοέμβριος – Με δεδομένο ότι ο Δεκέμβριος παραδοσιακά κινείται μεταξύ 200.000 και 250.000 επιβατών, το ρεκόρ θεωρείται πλέον δεδομένο

Το αεροδρόμιο “Νίκος Καζαντζάκης” βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του. Με τη συνολική επιβατική κίνηση από τον Ιανουάριο έως και τον Νοέμβριο να φτάνει τα 9.870.899, το Ηράκλειο απέχει πλέον μία μέτρηση από το ορόσημο των 10 εκατομμυρίων επιβατών. Έναν αριθμό που άλλοτε ακουγόταν υπερβολικός, σήμερα όμως είναι απλώς θέμα ημερών.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτό το ρεκόρ φαίνεται να έπαιξε ο Νοέμβριος, που όχι μόνο δε θύμιζε χαμηλή σεζόν, αλλά έδειξε ότι η Κρήτη έχει πλέον αποκτήσει τουριστικό αποτύπωμα σχεδόν 12μηνης διάρκειας.

Ο μήνας έκλεισε με 97.023 αφίξεις από δεκάδες χώρες, ενώ η εσωτερική και η εξωτερική κίνηση σημείωσαν εντυπωσιακές αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ, οι αφίξεις εσωτερικού τον Νοέμβριο του 2025 έφτασαν τις 72.240, αυξημένες κατά 9,24% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024. Η εσωτερική αγορά αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι στηρίζει το αεροδρόμιο ακόμη και στους μήνες χαμηλής τουριστικής περιόδου.

Με περισσότερες από 1.000 πτήσεις μόνο μέσα στον μήνα, το δρομολόγιο Αθήνα-Ηράκλειο καταγράφει σταθερά υψηλές πληρότητες, ενώ και η Θεσσαλονίκη διατηρεί έντονη κινητικότητα.

Η πραγματική όμως έκπληξη έρχεται από τις πτήσεις εξωτερικού. Οι διεθνείς αφίξεις του Νοεμβρίου του 2025 ανήλθαν σε 25.279, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 43,56% σε σχέση με πέρυσι. Σε μια περίοδο που άλλοτε παρουσίαζε σχεδόν μηδενική τουριστική κίνηση, η Κρήτη διατηρεί πτήσεις από κεντρική και βόρεια Ευρώπη, με σημαντικές πληρότητες. Τα στοιχεία ανά χώρα δείχνουν ξεκάθαρα τη νέα εικόνα της κίνησης: Ελλάδα ή αλλιώς κίνηση με πτήσεις εσωτερικού και 71.744 αφίξεις.

Η εσωτερική αγορά κυριαρχεί

Οι συνεχείς πτήσεις, οι μετακινήσεις Κρητικών, αλλά και τα ταξίδια city-break από Αθήνα κρατούν τον αριθμό ψηλά. Η Γερμανία με 15.074 αφίξεις. Η μεγαλύτερη διεθνής αγορά για τον Νοέμβριο. Με 343 κινήσεις, η Γερμανία παραμένει η ναυαρχίδα του χειμερινού τουρισμού. Ακολουθεί η Γαλλία με 1.813 αφίξεις, μια αγορά που φέτος διατηρήθηκε απρόσμενα ζωηρή μέχρι και τον Νοέμβριο. Στις επόμενες θέσεις είναι η Ελβετία (1.815 αφίξεις) και η Ολλανδία (1.385 αφίξεις), όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο (1.906 αφίξεις).

Η σταθερή πτήση του Ηρακλείου με τα Τίρανα αποτυπώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο με 1.550 αφίξεις, ενώ καταλυτικός ήταν και ο ρόλος της σταθερής σύνδεσης της Κρήτης με την Τουρκία, όπου οι αφίξεις άγγιξαν τους 830 επιβάτες. Ο πίνακας των στοιχείων της ΥΠΑ δείχνει συνολικά 1.692 κινήσεις και 97.023 αφίξεις για τον Νοέμβριο, αριθμός που ξεπερνά τις προβλέψεις και ανεβάζει τον πήχη.

Κατάρριψη του ρεκόρ πριν κλείσει η χρονιά

Η συνολική κίνηση από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο ανέρχεται σε 9.870.899 επιβάτες. Το “Νίκος Καζαντζάκης” χρειάζεται λιγότερους από 130.000 επιβάτες μέσα στον Δεκέμβριο για να σπάσει το “φράγμα” των 10 εκατομμυρίων και με δεδομένο ότι ο Δεκέμβριος παραδοσιακά κινείται μεταξύ 200.000 και 250.000 επιβατών, το ρεκόρ θεωρείται πλέον δεδομένο.

Ο Νοέμβριος του 2025 επιβεβαιώνει μια τάση που οι επαγγελματίες του τουρισμού διακρίνουν εδώ και καιρό, ότι η Κρήτη δεν είναι πλέον αποκλειστικά θερινός προορισμός. Οι πτήσεις συνεχίζουν και οι επισκέπτες αυξάνονται από τις μεγάλες αγορές, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία διατηρούν παρουσία και μετά τον Οκτώβριο.

Η αύξηση αυτή δεν έρχεται τυχαία. Αεροπορικές low-cost εταιρείες, χειμερινά city-breaks, αθλητικές διοργανώσεις, συνέδρια και ο ενεργός ρόλος της αγοράς ακινήτων έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για το νησί. Η εκτίναξη της κίνησης αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα όρια του υφιστάμενου αεροδρομίου. Το “Νίκος Καζαντζάκης” λειτουργεί οριακά εδώ και χρόνια, με πίεση σε στάθμευση αεροσκαφών, check-in, αίθουσες αναμονής και ελεγκτήρια ασφαλείας.

Η εκρηκτική άνοδος της κίνησης καθιστά επιβεβλημένη τη μετάβαση στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το έργο, που προχωρά με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία δύο χρόνια, σχεδιάζεται να εξυπηρετεί έως και 15 με 18 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Από τους σημερινούς 10, αυτό σημαίνει ότι η Κρήτη ετοιμάζεται για μια εντελώς νέα εποχή.

Η Κρήτη αξιοποιεί πλέον, έστω και δειλά-δειλά, το πλεονέκτημά της, όπως το καλό κλίμα, το ισχυρό brand, τη μεγάλη αεροπορική συνδεσιμότητα. Το 2025 θα γραφτεί δίχως αμφιβολία στην ιστορία του νησιού ως μια χρονιά καμπής.

Με την κίνηση να σπάει ρεκόρ για 11 συνεχόμενους μήνες και τον Δεκέμβριο να ετοιμάζεται να περάσει το ορόσημο των 10 εκατομμυρίων, το αεροδρόμιο Ηρακλείου επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως μία από τις πιο δυναμικές πύλες εισόδου της Μεσογείου, αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης.

Με εντυπωσιακή αύξηση στο εξωτερικό, με σταθερή δύναμη από την Ελλάδα, με ροές από περισσότερες από 15 χώρες και με τον συνολικό αριθμό επιβατών να εκτοξεύεται, το "Νίκος Καζαντζάκης" μπαίνει σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης. Το 2025 δεν είναι απλώς μια καλή χρονιά. Είναι η χρονιά που το Ηράκλειο θα περάσει ιστορικά στο κλαμπ των αεροδρομίων των 10 εκατομμυρίων.