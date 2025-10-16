Διαδραστικό σεμινάριο: Ο πολιτισμός στο επίκεντρο; Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού έργου Europe Direct, το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανιών (15-26 Οκτωβρίου 2025), και το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη – Υποπρόγραμμα MEDIA στην Ελλάδα, συνδιοργανώνουν διαδραστικό σεμινάριο, με τίτλο:

«Ο πολιτισμός στο επίκεντρο;

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034»

Το κοινό της συζήτησης θα αποτελείται από Έλληνες κινηματογραφιστές, ηθοποιούς, δημιουργούν και παραγωγούς, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν αρχικά τις εμπειρίες τους σχετικά με την καλλιτεχνική δημιουργία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών, που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την εξέλιξη του τομέα, αλλά και πως θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον νέο 7η προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πάνελ θα αποτελούν Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και μέλη της καλλιτεχνικής κοινότητας της Ελλάδας.

Χαιρετισμός:

Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Διευθυντής, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Εκπρόσωπος από την Περιφέρεια Κρήτης

Εκπρόσωπος από το Επιμελητήριο Χανιών

Ομιλητές:

Ιωάννα Δάβη, Παραγωγός και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Indigo View Productions

Άννα Κασιμάτη, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Νίκος Παπανδρέου, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νικόλαος Φαραντούρης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ομάδα της Αριστεράς

Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Διευθυντής, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Συντονισμός Συζήτησης: Μαρίνα Γιακουμάκη, Δημοσιογράφος / Μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 17:00-19:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων (Ανδρέα Παπανδρέου 70, Χανιά 731 34).

Για να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ: https://forms.gle/V4S3ecPcJaqFVqqC9 ή στείλετε e-mail στη διεύθυνση: europedirect@crete.gov.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο: 2810 336330 (Ώρες για το κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-15:00).

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε με την κα Τζίνα Αποστολάκη, στο τηλέφωνο: 2810 336330 ή/και στο e-mail: europedirect@crete.gov.gr.