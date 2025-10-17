Ηράκλειο:Ο Λευτέρης Αυγενάκης στην Ημερίδα της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για την Ψυχική Υγεία

«Η ψυχική ευημερία είναι θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης»

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας 2025, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Κτίριο Ανδρόγεω στο Ηράκλειο Κρήτης, η Ημερίδα με θέμα:

«Ψυχική Υγεία σε Έναν Δυναμικά Μεταβαλλόμενο Κόσμο», που διοργάνωσε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης (7η Υ.ΠΕ.) και το Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία και τον χαιρετισμό του ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρώην Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναγνωριστεί η ψυχική υγεία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και στην ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από μια συντονισμένη εθνική στρατηγική.

Παρέμβαση Λευτέρη Αυγενάκη

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Αυγενάκης ευχαρίστησε θερμά τους διοργανωτές και επισήμανε ότι:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας μάς υπενθυμίζει ότι η ψυχική ευημερία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για μια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία. Ο Ιπποκράτης μάς θύμισε ότι κάθε ασθένεια ξεκινά από την ψυχή· 2.500 χρόνια μετά, τα λόγια του παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ.»

Ο Βουλευτής τόνισε πως τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ανησυχητικά, αφού 1 στα 5 άτομα παγκοσμίως αντιμετωπίζει ετησίως κάποια ψυχική διαταραχή, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 17,3% του πληθυσμού βιώνει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι:

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διέβλεψε έγκαιρα τη “σιωπηλή πανδημία” της ψυχικής υγείας και δημιούργησε ένα ειδικό Χαρτοφυλάκιο για την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις, θέτοντας τις βάσεις για μια ολιστική εθνική στρατηγική.»

Εθνική Στρατηγική και Καινοτόμες Δράσεις

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε εκτενώς στον Νόμο 5129/2024 για την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, ο οποίος, όπως σημείωσε, «μετασχηματίζει το σύστημα ψυχικής υγείας, δημιουργώντας ένα συμπεριληπτικό και θεραπευτικό πλαίσιο που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο».

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία:

• στη λειτουργία της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306,

• στην ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) για την ένταξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές στην εργασία,

• και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021–2030, που εστιάζει στη διασύνδεση της ψυχικής υγείας με την εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική πολιτική.

«Μηδενική ανοχή στο στίγμα»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Λευτέρης Αυγενάκης υπογράμμισε:

«Ως κοινωνία, οφείλουμε να δείχνουμε μηδενική ανοχή στο στίγμα και στους κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Η ψυχική υγεία αφορά όλους μας — είναι θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής, της ανάπτυξης και της ίδιας της ζωής.»

Ημερίδα με κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν χειροτεχνίες και έργα ζωγραφικής από τις Δομές Ψυχικής Υγείας, ενώ παράλληλες δράσεις φιλοξενήθηκαν στο Πολύκεντρο Ηρακλείου, προβάλλοντας την αξία της καλλιτεχνικής έκφρασης ως μέσο ψυχικής ενδυνάμωσης.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με εισηγήσεις επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι ανέδειξαν τις προκλήσεις αλλά και τις καλές πρακτικές στην ψυχική υγεία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.