Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η 3η διανομή για το έτος 2026 από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Ρεθύμνης (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς») στην οποία θα δοθούν τρόφιμα μακράς διάρκειας στους ωφελούμενους της δομής.

Οι ωφελούμενοι της Δομής θα μπορούν να παραλαμβάνουν το πακέτο τους από τις οκτώ το πρωί έως τη μία το μεσημέρι, στο χώρο του κτιρίου της Κοινωνικής Μέριμνας (οδός Μαρκέλλου 25 – περιοχή Μασταμπά).

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα (sms) για την ημερομηνία διεξαγωγής της διανομής, με εξαίρεση δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν sms οι οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2831052191, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα μέλους ή εξουσιοδότηση αν δεν προσέλθουν οι ίδιοι για την παραλαβή των ειδών.

Με την ευκαιρία, ο Δήμος Ρεθύμνης, το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας- Γραφείο Κοινωνικών Παροχών και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, ευχαριστούν θερμά συλλογικότητες και συμπολίτες που στηρίζουν με διακριτικότητα και ανθρωπισμό, το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, προσφέροντας προϊόντα που διατίθενται στους μικρούς και μεγάλους ωφελούμενους της Δομής.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο...

0
Η Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με την...

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Χανίων: Πρόγραμμα δωρεάς παραγωγικού εξοπλισμού...

0
Το Επιμελητήριο Χανίων πληροφορεί τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις ότι...

Χανιά:Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο...

0
Η Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με την...

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Χανίων: Πρόγραμμα δωρεάς παραγωγικού εξοπλισμού...

0
Το Επιμελητήριο Χανίων πληροφορεί τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις ότι...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Προστασία και Υπευθυνότητα στην Ψηφιακή Εποχή»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Προστασία και Υπευθυνότητα στην Ψηφιακή Εποχή»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με την...

Δήμος Ηρακλείου:Καμία δραστηριότητα καύσης απορριμμάτων στο Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση του Προέδρου του ΕΣΔΑΚ, Δημάρχου...

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Χανίων: Πρόγραμμα δωρεάς παραγωγικού εξοπλισμού για την ενίσχυση μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Επιμελητήριο Χανίων πληροφορεί τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις ότι...

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με όπλα και ζωοκλοπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST