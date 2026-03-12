Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Ρεθύμνης

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η 3η διανομή για το έτος 2026 από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Ρεθύμνης (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς») στην οποία θα δοθούν τρόφιμα μακράς διάρκειας στους ωφελούμενους της δομής.

Οι ωφελούμενοι της Δομής θα μπορούν να παραλαμβάνουν το πακέτο τους από τις οκτώ το πρωί έως τη μία το μεσημέρι, στο χώρο του κτιρίου της Κοινωνικής Μέριμνας (οδός Μαρκέλλου 25 – περιοχή Μασταμπά).

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα (sms) για την ημερομηνία διεξαγωγής της διανομής, με εξαίρεση δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν sms οι οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2831052191, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα μέλους ή εξουσιοδότηση αν δεν προσέλθουν οι ίδιοι για την παραλαβή των ειδών.

Με την ευκαιρία, ο Δήμος Ρεθύμνης, το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας- Γραφείο Κοινωνικών Παροχών και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, ευχαριστούν θερμά συλλογικότητες και συμπολίτες που στηρίζουν με διακριτικότητα και ανθρωπισμό, το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, προσφέροντας προϊόντα που διατίθενται στους μικρούς και μεγάλους ωφελούμενους της Δομής.