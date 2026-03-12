Αναζήτηση
Χανιά:Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Προστασία και Υπευθυνότητα στην Ψηφιακή Εποχή»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταυρωνίτη, διοργανώνουν εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα:
«Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Προστασία και Υπευθυνότητα στην Ψηφιακή Εποχή»

τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, ώρα 11.30, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Ομιλητές της ημερίδας:

• ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Ειδικός Ερευνητής & Αναλυτής Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Πρόεδρος και Ιδρυτής του CSI Institute
και του The Crime Lab

• ΠΩΛΙΝΑ ΖΕΡΒΑ
Ψυχολόγος, MSc – Ψυχοθεραπεύτρια
Διευθύντρια του The Crime Lab

Η παρούσα ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης της μαθητικής κοινότητας
και αποσκοπεί στην ουσιαστική ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των μαθητών.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
