Χανιά:Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Προστασία και Υπευθυνότητα στην Ψηφιακή Εποχή»

Η Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων

και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταυρωνίτη, διοργανώνουν εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα:

«Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Προστασία και Υπευθυνότητα στην Ψηφιακή Εποχή»

τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, ώρα 11.30, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Ομιλητές της ημερίδας:

• ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Ειδικός Ερευνητής & Αναλυτής Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Πρόεδρος και Ιδρυτής του CSI Institute

και του The Crime Lab

• ΠΩΛΙΝΑ ΖΕΡΒΑ

Ψυχολόγος, MSc – Ψυχοθεραπεύτρια

Διευθύντρια του The Crime Lab

Η παρούσα ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης της μαθητικής κοινότητας

και αποσκοπεί στην ουσιαστική ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των μαθητών.