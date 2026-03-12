Χανιά:Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Προστασία και Υπευθυνότητα στην Ψηφιακή Εποχή»

Η Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταυρωνίτη, διοργανώνουν εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα:
«Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Προστασία και Υπευθυνότητα στην Ψηφιακή Εποχή»
τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, ώρα 11.30, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Ομιλητές της ημερίδας:
• ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Ειδικός Ερευνητής & Αναλυτής Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Πρόεδρος και Ιδρυτής του CSI Institute
και του The Crime Lab
• ΠΩΛΙΝΑ ΖΕΡΒΑ
Ψυχολόγος, MSc – Ψυχοθεραπεύτρια
Διευθύντρια του The Crime Lab
Η παρούσα ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης της μαθητικής κοινότητας
και αποσκοπεί στην ουσιαστική ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των μαθητών.