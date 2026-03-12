Ενημέρωση Επιμελητηρίου Χανίων: Πρόγραμμα δωρεάς παραγωγικού εξοπλισμού για την ενίσχυση μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Χανίων πληροφορεί τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις ότι ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», με τη στήριξη του International Orthodox Christian Charities (IOCC), συνεχίζει για 11η χρονιά το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών.

Πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα μπορούν να λάβουν δωρεάν παραγωγικό εξοπλισμό αξίας 9.300€ και επιπλέον εξειδικευμένη καθοδήγηση (mentoring).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μεταποιητικές επιχειρήσεις που τυποποιούν τα προϊόντα τους, και δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής και της Δημιουργικής Βιοτεχνίας, με ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €20.000-€300.000.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 31 Μαρτίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις του στην ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ https://mkoapostoli.com/Η Δράση μας/Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων