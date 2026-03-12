Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με όπλα και ζωοκλοπή

Συνελήφθησαν δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί όπλων, κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς και Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής , στα Χανιά

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -5- όπλα , -3- αυτοσχέδιοι πυροκροτητές – -68- γραμμάρια πυρίτιδα ,-120- φυσίγγια και -123- κάλυκες

Συνελήφθησαν χθες (11.03.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων δυο ημεδαποί (άντρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί όπλων, κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς και Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής στα Χανιά.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών ,οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο ποιμνιοστάσιο 26χρονου ημεδαπού και στην κοινή οικία του με 53χρονη ημεδαπή σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• Πολεμικό τυφέκιο

• Πιστόλι κρότου

• -2- κυνηγετικά όπλα

• φλόμπερ

• 3 αυτοσχέδιοι πυροκροτητές

• 2 ξιφολόγχες

• 68 γραμμάρια πυριτιδα

• -120- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

• -123- κάλυκες

• -2- γεμιστήρες

Επίσης κατά τον έλεγχο στο ποιμνιοστάσιο του ημεδαπού διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων και αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου) ενώ ανευρέθηκαν τρία ζώα συντροφιάς (σκυλιά) για τα οποία δεν πληρούνταν οι κανόνες ευζωίας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.