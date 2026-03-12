Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με όπλα και ζωοκλοπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί όπλων, κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς και Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής , στα Χανιά

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -5- όπλα , -3- αυτοσχέδιοι πυροκροτητές – -68- γραμμάρια πυρίτιδα ,-120- φυσίγγια και -123- κάλυκες
Συνελήφθησαν χθες (11.03.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων δυο ημεδαποί (άντρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί όπλων, κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς και Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής στα Χανιά.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών ,οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο ποιμνιοστάσιο 26χρονου ημεδαπού και στην κοινή οικία του με 53χρονη ημεδαπή σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• Πολεμικό τυφέκιο
• Πιστόλι κρότου
• -2- κυνηγετικά όπλα
• φλόμπερ
• 3 αυτοσχέδιοι πυροκροτητές
• 2 ξιφολόγχες
• 68 γραμμάρια πυριτιδα
• -120- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
• -123- κάλυκες
• -2- γεμιστήρες

Επίσης κατά τον έλεγχο στο ποιμνιοστάσιο του ημεδαπού διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων και αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου) ενώ ανευρέθηκαν τρία ζώα συντροφιάς (σκυλιά) για τα οποία δεν πληρούνταν οι κανόνες ευζωίας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Χανίων: Πρόγραμμα δωρεάς παραγωγικού εξοπλισμού...

0
Το Επιμελητήριο Χανίων πληροφορεί τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις ότι...

Creta Food & Drink Expo: Το μεγαλύτερο...

0
Το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών της Κρήτης έρχεται...

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Χανίων: Πρόγραμμα δωρεάς παραγωγικού εξοπλισμού...

0
Το Επιμελητήριο Χανίων πληροφορεί τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις ότι...

Creta Food & Drink Expo: Το μεγαλύτερο...

0
Το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών της Κρήτης έρχεται...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Creta Food & Drink Expo: Το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών της Κρήτης ανοίγει τις πύλες του σε λίγες ημέρες
Επόμενο άρθρο
Ενημέρωση Επιμελητηρίου Χανίων: Πρόγραμμα δωρεάς παραγωγικού εξοπλισμού για την ενίσχυση μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Καμία δραστηριότητα καύσης απορριμμάτων στο Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση του Προέδρου του ΕΣΔΑΚ, Δημάρχου...

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Χανίων: Πρόγραμμα δωρεάς παραγωγικού εξοπλισμού για την ενίσχυση μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Επιμελητήριο Χανίων πληροφορεί τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις ότι...

Creta Food & Drink Expo: Το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών της Κρήτης ανοίγει τις πύλες του σε λίγες ημέρες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών της Κρήτης έρχεται...

Xανιά:Σύλληψη ατόμου με κοκαΐνη και ζυγαριά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST