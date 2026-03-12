Creta Food & Drink Expo: Το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών της Κρήτης ανοίγει τις πύλες του σε λίγες ημέρες

Το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών της Κρήτης έρχεται στις 20 – 22 Μαρτίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ) στις Γούρνες Ηρακλείου. Πρόκειται για την CRETA FOOD & DRINK EXPO, την μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών στη Κρήτη, και μία από τις σημαντικότερες του είδους της πανελλαδικά, όπου προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης, καινοτομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η CRETA FOOD & DRINK EXPO λειτουργεί ως στρατηγική πλατφόρμα διασύνδεσης, φέρνοντας σε άμεση επαφή παραγωγούς, μεταποιητές, εμπορικές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, επαγγελματίες της εστίασης και στελέχη του κλάδου food & beverage. Μέσα από αυτό το οργανωμένο περιβάλλον επαγγελματικής συνάντησης, ενισχύονται η δικτύωση, η ανάπτυξη συνεργειών και η σύναψη ουσιαστικών εμπορικών συμφωνιών, με προστιθέμενη αξία για ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα της Κρήτης.

Η CRETA FOOD & DRINK EXPO, με ελεύθερη είσοδο για τους επαγγελματίες και κοινό, θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 20:30, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν τα εξαιρετικά προϊόντα της Κρήτης και όχι μόνο να έρθουν σε επαφή με παραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου, και να ανακαλύψουν νέες γαστρονομικές εμπειρίες.

Παράλληλες Δράσεις

Η CRETA FOOD & DRINK σε συνεργασία από την Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης EXPO διοργανώνει τον 8ο Παγκρήτιο Παραδοσιακό Διαγωνισμό Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής που αποτελεί πλέον θεσμό για την μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών της Κρήτης.

Θα δείτε ζωντανές παρουσιάσεις με:

Γευσιγνωσία Ελαιολάδου

Παραδοσιακό Κρητικό Πρωινό

Παιδικός Διαγωνισμός Μαγειρικής

Ελληνικά Γλυκά – Νέες τάσεις ζαχαροπλαστικής

Ψάρια, κοπές και αναγνωρισιμότητα

Παρουσίαση και Γευσιγνωσία από τον YoungChef της Ευρώπης, Γιάννης Λιαπάκης

Κρητικός Παραδοσιακός Διαγωνισμός με συμμετοχή Πολιτιστικών Συλλόγων, Σχολεία, Εστιατόρια και Επαγγελματίες

Συνεργασία με Οινοποιούς Κρήτης,

Γευσιγνωσία και παρουσίαση των αμπελώνων της Κρήτης

Τιμώμενοι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Μικρασιατών με γευσιγνωσία από την Μικρά Ασία

Επίσης σε συνεργασία με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων διοργανώνει εσπερίδα με τίτλο: Η Ασφάλεια στα Ξενοδοχεία υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και τα επιμελητήρια Κρήτης.

Εισηγητές:

Ο κ. Ξυλούρης Κώστας, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος Διπλ. Μηχανικών Ελ. Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου, θα παρουσιάσει θέμα με τίτλο: “Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (Σεισμός, Πυρκαγιά, Πλημμύρα, Εκκένωση ή και συνδυασμός αυτών) σε ξενοδοχειακές μονάδες”

Ο Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης θα παρουσιάσει θέμα με τίτλο: “Υγειονομικές προκλήσεις με την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου”

Ο κ. Σπυρόπουλος Γεώργιος, Cyber security Spesialist, SpectrumSec, θα παρουσιάσει θέμα με τίτλο: “Cyber security ως επένδυση: θωρακίζοντας φήμη, πελάτες και έσοδα”

Τέλος διοργανώνει καινοτόμο συνέδριο για την «Κρητική Διατροφή 2.0» το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 με τίτλο:

Από την Παράδοση στη Στρατηγική Κερδοφορία

Η Φιλοσοφία του Συνεδρίου

Το συνέδριο «Κρητική Διατροφή 2.0» εισάγει μια ανατρεπτική δομή διαλόγου, καταργώντας τις παραδοσιακές ομιλίες και τις τυπικές παρουσιάσεις. Η εκδήλωση επικεντρώνεται στην ουσία: πραγματικά ερωτήματα της αγοράς και πρακτικές λύσεις.

Καινοτόμος Δομή

Χωρίς Παρουσιάσεις: Μόνο ζωντανός διάλογος μεταξύ επαγγελματιών και θεσμικών εκπροσώπων.

Βουλευτές ως Συντονιστές: Έξι Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου αναλαμβάνουν τον ρόλο του “ερευνητή”, θέτοντας τις δύσκολες ερωτήσεις του κλάδου στους ειδικούς των πάνελ.

Άμεση Συμμετοχή: Ανοιχτή αλληλεπίδραση με το κοινό των επαγγελματιών της αγροδιατροφής και της εστίασης.

Πρόγραμμα Θεματικών Ενοτήτων (10:00 – 14:30)

Κερδοφορία και Νέα Μοντέλα: Στρατηγική και συνεργασίες για τη μετάβαση από το απλό προϊόν στην υπεραξία.

Το Φίλτρο του Αγοραστή: Η ψυχολογία της επιλογής και τα αυστηρά κριτήρια των μεγάλων αλυσίδων και ξενοδοχείων.

Η Αλήθεια του Ξεκινήματος: Ρεαλιστική συζήτηση για τη γραφειοκρατία, το κεφάλαιο και τα πρώτα βήματα στην αγορά.

Εξαγωγές και Προετοιμασία: Στρατηγική τοποθέτηση και προδιαγραφές για τις διεθνείς αγορές.

Ψηφιακές Πωλήσεις: Πέρα από τα likes – πώς η ψηφιακή παρουσία μεταφράζεται σε πραγματικό τζίρο.

Ανατομία της Ταυτότητας: Η σημασία του design και της συσκευασίας στην εμπορική επιτυχία.

Η Ώρα της Πολιτείας (14:30 – 15:30)

Το συνέδριο κορυφώνεται με μια κοινή συνεδρία (Plenary Session) όπου συμμετέχουν Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου.

Υπό τον συντονισμό του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Βαγγέλη Καρκανάκη, οι εκπρόσωποι της Πολιτείας καλούνται να δώσουν θεσμικές απαντήσεις στα προβλήματα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των πάνελ.

Κλείσιμο & Συμπεράσματα (15:30 – 16:00)

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με ανοιχτή συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό, διασφαλίζοντας ότι ο διάλογος παραμένει αμφίδρομος μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η Creta Food & Drink Expo 2026 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό και τους επαγγελματίες να γνωρίσουν, να γευτούν και να στηρίξουν τα μοναδικά προϊόντα της Κρητικής γης.

Αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στο cretafooddrinkexpo.gr

Με την υποστήριξη του επιμελητηρίου Ηρακλείου και Κρήτης, την Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης και το Παγκρήτιο σύλλογο διευθυντών ξενοδοχείων. http://poo.gr/