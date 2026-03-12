Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Xανιά:Σύλληψη ατόμου με κοκαΐνη και ζυγαριά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά
Κατασχέθηκαν -143- γραμμάρια κοκαΐνης και ζυγαριά
Συνελήφθη την 10.03.2026 από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,στα Χανιά.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων και σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών ,αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών απογευματινές ώρες της 10.03.2026 εντόπισαν 41χρονο αλλοδαπό να οδηγεί ενοικιαστικό Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στα Χανιά και τον ακινητοποίησαν.

Ακολούθησε έλεγχος στο όχημα όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του .

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• -143- γραμμάρια κοκαΐνης
• Ζυγαριά
• -4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Creta Food & Drink Expo: Το μεγαλύτερο...

0
Το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών της Κρήτης έρχεται...

Αποκόρωνας 2026: Το νέο Λύκειο και η...

0
Χάρης Παπαδάκης Καθηγητής Φυσικής ΓΕΛ Βάμου, Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης Αποκόρωνας...

Creta Food & Drink Expo: Το μεγαλύτερο...

0
Το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών της Κρήτης έρχεται...

Αποκόρωνας 2026: Το νέο Λύκειο και η...

0
Χάρης Παπαδάκης Καθηγητής Φυσικής ΓΕΛ Βάμου, Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης Αποκόρωνας...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αποκόρωνας 2026: Το νέο Λύκειο και η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί
Επόμενο άρθρο
Creta Food & Drink Expo: Το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών της Κρήτης ανοίγει τις πύλες του σε λίγες ημέρες
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Creta Food & Drink Expo: Το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών της Κρήτης ανοίγει τις πύλες του σε λίγες ημέρες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών της Κρήτης έρχεται...

Πλαφόν: Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου – Τι αλλάζει στην αγορά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Επί ποδός τα λογιστήρια των επιχειρήσεων - Επιχειρούν να...

Αποκόρωνας 2026: Το νέο Λύκειο και η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χάρης Παπαδάκης Καθηγητής Φυσικής ΓΕΛ Βάμου, Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης Αποκόρωνας...

Δήμος Ηρακλείου:Στήριξη σε περισσότερα από 800 άτομα προσέφερε η νέα Γραμμή Ενημέρωσης ΑμεΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πρώτο τετράμηνο της λειτουργίας της Περισσότεροι από 800 συμπολίτες...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST