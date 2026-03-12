Xανιά:Σύλληψη ατόμου με κοκαΐνη και ζυγαριά

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά

Κατασχέθηκαν -143- γραμμάρια κοκαΐνης και ζυγαριά

Συνελήφθη την 10.03.2026 από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,στα Χανιά.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων και σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών ,αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών απογευματινές ώρες της 10.03.2026 εντόπισαν 41χρονο αλλοδαπό να οδηγεί ενοικιαστικό Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στα Χανιά και τον ακινητοποίησαν.

Ακολούθησε έλεγχος στο όχημα όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του .

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -143- γραμμάρια κοκαΐνης

• Ζυγαριά

• -4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.