Διευκρινίσεις του Δήμου Ρεθύμνης σχετικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιών κατά το πανελλαδικό συμβολικό κλείσιμο των Δήμων, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Με αφορμή το πανελλαδικό συμβολικό κλείσιμο των Δήμων που έχει αποφασίσει και αναγγείλει η ΚΕΔΕ για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους, ο Δήμος Ρεθύμνης διευκρινίζει προς τους δημότες και τις δημότισσες τα εξής:

Κατά τη συγκεκριμένη μέρα θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα εξυπηρετούν το κοινό όλα τα δημοτικά καταστήματα εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν τις Κοινωνικές Υπηρεσίες (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ), των ΚΕΠ και της Υπηρεσίας Καθαριότητος.

Ο Δήμος Ρεθύμνης ζητεί αφενός την κατανόηση των πολιτών για την ταλαιπωρία που ενδεχομένως θα υποστούν και αφετέρου την υποστήριξη και τη συμπόρευση τους για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία ασφαλώς αντανακλούν στην κοινωνία και θα αποβούν προς όφελος της.