ΡΕΘΥΜΝΟ

Διευκρινίσεις του Δήμου Ρεθύμνης σχετικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιών κατά το πανελλαδικό συμβολικό κλείσιμο των Δήμων, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή το πανελλαδικό συμβολικό κλείσιμο των Δήμων που έχει αποφασίσει και αναγγείλει η ΚΕΔΕ για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους, ο Δήμος Ρεθύμνης διευκρινίζει προς τους δημότες και τις δημότισσες τα εξής:

Κατά τη συγκεκριμένη μέρα θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα εξυπηρετούν το κοινό όλα τα δημοτικά καταστήματα εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν τις Κοινωνικές Υπηρεσίες (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ), των ΚΕΠ και της Υπηρεσίας Καθαριότητος.

Ο Δήμος Ρεθύμνης ζητεί αφενός την κατανόηση των πολιτών για την ταλαιπωρία που ενδεχομένως θα υποστούν και αφετέρου την υποστήριξη και τη συμπόρευση τους για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία ασφαλώς αντανακλούν στην κοινωνία και θα αποβούν προς όφελος της.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

H Aκαδημία Αθηνών τιμά τον Ιστορικό Σύλλογο...

0
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ...

Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ.Μαρινάκης

0
Διαδοχικές θεσμικές συνεργασίες με στελέχη υπουργείων και δημόσιων οργανισμών...

H Aκαδημία Αθηνών τιμά τον Ιστορικό Σύλλογο...

0
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ...

Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ.Μαρινάκης

0
Διαδοχικές θεσμικές συνεργασίες με στελέχη υπουργείων και δημόσιων οργανισμών...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
H Aκαδημία Αθηνών τιμά τον Ιστορικό Σύλλογο Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά...

Δήμος Χερσονήσου:Στις 17 Δεκεμβρίου το 1ο Εργαστήριο για το Γυναικείο Παρατηρητήριο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις 17 Δεκεμβρίου το 1ο Εργαστήριο για το Γυναικείο...

Διοργάνωση Ημέρας Καριέρας 2025 από το Τμήμα ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
https://youtu.be/HEK15fDrZDI Η «Ημέρα Καριέρας 2025» διοργανώθηκε την Παρασκευή 5/12/2025 από...

Διπλή διάκριση του Ξενοδοχείου The Noverian Bios Santorini, της CHC Group στα 2025 World Luxury Awards

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ζαχαρίας Χνάρης: «Επενδύουμε σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST