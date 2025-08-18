Διήμερο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς – 40άρια από Παρασκευή

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν.
Διήμερο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς αλλά και χαλάζι σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας το οποίο ξεκινά από σήμερα το μεσημέρι (18/08) και θα διαρκέσει έως και την Τρίτη, θα παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο, ο οποίος εφιστά προσοχή στους πολίτες που βρίσκοναι σε θερινούς προορισμούς.
Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τον μετεωρολόγο που μίλησε στο CnnGreece, την προσεχή Παρασκευή και Σάββατο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο φτάνοντας τους 40 βαθμούς Κελσίου.
«Σήμερα είναι μια μέρα αστάθειας στα ηπεριωτικά της χώρας με χαρακτηριστικά τους κεραυνούς, τις καταιγίδες, το χαλάζι, τις τοπικές βροχές.
Οι περιοχές που θα σημειωθούν τα φαινόμενα είναι περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς, αλλά και της Πελοποννήσου όπως στην Αρκαδία», εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος.
Αναφερόμενος στην αυριανή ημέρα ο κ. Λαγουβάρδος τονίζει ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Τρίτη (19/08) στις προαναφερόμενες περιοχές αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία.
«Τα καιρικά φαινόμενα δεν θα είναι εκτεταμένης διάρκειας» μας λέει ο μετεωρολόγος ενώ αναφερόμενος στην θερμοκρασία αυτό το διήμερο επεσήμανε ότι θα κυμανθεί μεταξύ 32- 34 βαθμών κελσίου.
Ο μετεωρολόγος μιλώντας για το διήμερο της κακοκαιρίας με τις βροχές και τις καταιγίδες τονίζει ότι «θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτές οι καταιγίδες συνοδεύονται από κεραυνική δραστηριότητα. Λόγω εποχής, πολλοί ακόμα βρίσκονται σε θερινούς προορισμούς, σε σημεία με μεγάλο υψόμετρο ή σε εξορμήσεις στα βουνά, που θέλουν πολλή προσοχή».
Σε ότι αφορά για το αν η αστάθεια αυτή επηρεάσει την Αττική ο μετεωρολόγος ανέφερε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξεια κάποια μπόρα στα βόρεια της Αττικής.
«Από την Τετάρτη και μετά τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο προς το τέλος της εβδομάδας».
Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία Παρασκευή και Σάββατο
Μετά το διήμερο της αστάθειας που ξεκινά από τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται την Τρίτη, ο κ. Λαγουβάρδος επισημαίνει ότι τα τέλη της εβδομάδας θα υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς κελσίου.
Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο CnnGreece, η Παρασκευή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
«Η Παρασκευή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας με την θερμοκρασία να φτάνει τους 39 και 40 βαθμούς κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Μακεδονία, Αττική, Πελοπόννησο, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου».
Παράλληλα ο μετεωρολόγος τονίζει ότι ο καιρός θα είναι ζεστός και το Σάββατο με σχεδόν παρόμοιες θερμοκρασίες. Από την Κυριακή, ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες.
Πηγή: cnn.gr